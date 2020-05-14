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14.05.2020 19:27
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МОК потратит на перенос Олимпиады в Токио 650 млн долларов

Международный олимпийский комитет (МОК) направит 800 миллионов долларов на минимизацию экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 14 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МОК Томаса Баха.

Из этой суммы 650 миллионов пойдут на покрытие расходов, связанных с переносом Олимпиады в Токио на 2021 год, 150 миллионов — на олимпийское движение в целом, федерациям и олимпийским комитетам.

«Важно, чтобы Игры в Токио прошли в безопасных условиях для всех участников. Мы четко продолжаем следовать рекомендациям ВОЗ. Вместе с нашими японскими партнерами видим полную готовность провести успешные Игры в 2021 году», — подчеркнул Томас Бах.

По словам президента МОК, приоритетом является безопасность олимпийской деревни и олимпийских объектов.

Изначально Олимпиада была запланирована на период с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса её перенесли на лето 2021-го. При этом организаторы ранее не исключали, что Игры могут отменить совсем. В 1940 году Олимпиада тоже должна была пройти в Японии, но из-за вторжения страны в Китай в 1938 году МОК перенес Игры в Хельсинки, но и там Игры не состоялись из-за Второй мировой войны.

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