МОК потратит на перенос Олимпиады в Токио 650 млн долларов

Международный олимпийский комитет (МОК) направит 800 миллионов долларов на минимизацию экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 14 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МОК Томаса Баха.



Из этой суммы 650 миллионов пойдут на покрытие расходов, связанных с переносом Олимпиады в Токио на 2021 год, 150 миллионов — на олимпийское движение в целом, федерациям и олимпийским комитетам.



«Важно, чтобы Игры в Токио прошли в безопасных условиях для всех участников. Мы четко продолжаем следовать рекомендациям ВОЗ. Вместе с нашими японскими партнерами видим полную готовность провести успешные Игры в 2021 году», — подчеркнул Томас Бах.

