Столкновение трех легковых автомобилей унесло жизнь одного из водителей и почти на час перекрыло Мурманское шоссе в Кировском районе Ленобласти. Травмы получили еще шесть человек, в том числе ребенок.



Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 12 мая около 14:30 на 66-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола», в районе Путилово, 70-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Chevrolet и Renault Logan.