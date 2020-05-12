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12.05.2020 16:08
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Смертельное ДТП парализовало трассу «Кола». Погиб 70-летний водитель, еще шесть человек пострадали

Столкновение трех легковых автомобилей унесло жизнь одного из водителей и почти на час перекрыло Мурманское шоссе в Кировском районе Ленобласти. Травмы получили еще шесть человек, в том числе ребенок.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 12 мая около 14:30 на 66-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола», в районе Путилово, 70-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Chevrolet и Renault Logan.

«Водителю стало плохо, и он вылетел на встречку», — пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» участник Сергей.

В результате аварии водитель «Лады» погиб, а его пассажир — мальчик лет 10–12 — получил тяжелые травмы. Также пострадали 32-летний водитель «Шевроле» и четыре пассажира «Рено», их состояние удовлетворительное.

Из-за ДТП почти час, с 14:30 до 15:20, движение по трассе в районе места аварии было полностью перекрыто, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». С 15:20 оно организовано в реверсивном режиме.

Движение на участке затруднено, скопился 2-километровый затор в обе стороны. На месте работают ГИБДД, МЧС, медики и представители обслуживающей дорогу подрядной организации.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот из видео в группе&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13165801" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот из видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот из видео в группе&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13165801" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот из видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот из видео в группе&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13165801" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот из видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот из видео в группе&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13165801" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот из видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот из видео в группе&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13165801" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот из видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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