Смертельное ДТП парализовало трассу «Кола». Погиб 70-летний водитель, еще шесть человек пострадали
Столкновение трех легковых автомобилей унесло жизнь одного из водителей и почти на час перекрыло Мурманское шоссе в Кировском районе Ленобласти. Травмы получили еще шесть человек, в том числе ребенок.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 12 мая около 14:30 на 66-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола», в районе Путилово, 70-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Chevrolet и Renault Logan.
«Водителю стало плохо, и он вылетел на встречку», — пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» участник Сергей.
В результате аварии водитель «Лады» погиб, а его пассажир — мальчик лет 10–12 — получил тяжелые травмы. Также пострадали 32-летний водитель «Шевроле» и четыре пассажира «Рено», их состояние удовлетворительное.
Из-за ДТП почти час, с 14:30 до 15:20, движение по трассе в районе места аварии было полностью перекрыто, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». С 15:20 оно организовано в реверсивном режиме.
Движение на участке затруднено, скопился 2-километровый затор в обе стороны. На месте работают ГИБДД, МЧС, медики и представители обслуживающей дорогу подрядной организации.