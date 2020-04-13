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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 15:37
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30 млн рублей готов заплатить город за строительство скейт-парка в Приморском районе

Администрация Приморского района объявила конкурс на строительство памп-трека и скейт-площадки под Коломяжским путепроводом. Ранее эта инициатива победила в проекте «Твой бюджет-2018».

Максимальная стоимость контракта — 29,7 млн рублей, заявки принимаются до 17 апреля, аукцион пройдет 21-го числа.

Как сообщает комитет финансов 13 апреля, речь идет о безопасной вело-роллерной кольцевой трассе (так называемый памп-трек) для катания и тренировок на любых велосипедах, роликах, скейтбордах и самокатах. Кроме того, в проекте — современный уличный скейт-парк. Площадка может стать внесезонной, потому что Коломяжский путепровод послужит для нее крышей.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что один из авторов идеи — Михаил Сазонов — еще в 2016 году пролоббировал создание скейт-парка на Васильевском острове, тоже с помощью «Твоего бюджета». В итоге работы там застопорились, а районная администрация ушла в суды с подрядчиком.

Проект «Твой бюджет» запускается ежегодно. По его итогам определяются несколько районов, где жители могут заявлять свои идеи по благоустройству. Путем голосования выбираются те, реализацию которых готов финансировать город. «Фонтанка» рассказывала о самых ярких и необычных инициативах в этом году.

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Комментарии (8)

Евгений Архипов
Очень ждем!
alex490
Этот проект уже вынашивается кучу лет и только вот сейчас что-то сдвинулось. Что ж поделать, что в такой период...
А какое кол-во человек будут рады первому официальному памп-треку в СПб! Уж точно поболее, чем тем людям, которые не знают что это такое и злорадствуют в инете сидя с пивком на диване.
DmitryS_5e4cd720d056d
давайте! самое время! в москве, вон, Семеныч плитку меняет, а тут вы со своим скейтпарком. он нужен, но не сейчас!
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