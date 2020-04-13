30 млн рублей готов заплатить город за строительство скейт-парка в Приморском районе

Как сообщает комитет финансов 13 апреля, речь идет о безопасной вело-роллерной кольцевой трассе (так называемый памп-трек) для катания и тренировок на любых велосипедах, роликах, скейтбордах и самокатах. Кроме того, в проекте — современный уличный скейт-парк. Площадка может стать внесезонной, потому что Коломяжский путепровод послужит для нее крышей.

Администрация Приморского района объявила конкурс на строительство памп-трека и скейт-площадки под Коломяжским путепроводом. Ранее эта инициатива победила в проекте «Твой бюджет-2018».

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что один из авторов идеи — Михаил Сазонов — еще в 2016 году пролоббировал создание скейт-парка на Васильевском острове, тоже с помощью «Твоего бюджета». В итоге работы там застопорились, а районная администрация ушла в суды с подрядчиком.



Проект «Твой бюджет» запускается ежегодно. По его итогам определяются несколько районов, где жители могут заявлять свои идеи по благоустройству. Путем голосования выбираются те, реализацию которых готов финансировать город. «Фонтанка» рассказывала о самых ярких и необычных инициативах в этом году.

