FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +10
73.75р80.74р
12.04.2020 18:50
26
Печать

«Антикризисная мера». Минэнерго объяснило запрет ввоза в Россию дешевого бензина

«Вынужденной мерой» назвал запрет на ввоз в страну дешевого топлива из других стран глава Министерства энергетики РФ.

«Это антикризисная мера, она предлагается на шесть месяцев. И это вынужденная мера, поскольку она не совсем рыночная, но многие страны в настоящее время прибегают к такой мере», — цитирует 12 апреля заявление Александра Новака ТАСС.

По словам министра, в самой России рост цен на топливо будет не выше показателей инфляции. А может быть, и вовсе стоимость сохранится «на текущем уровне».

Глава Минэнерго заверил, что России по силам справиться со сложившейся в нефтяной отрасли ситуацией.

Напомним, ранее издание РБК со ссылкой на свои источники сообщило о том, что Россия временно запретит ввоз дешевого бензина в условиях падения цен в мире.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (26)

Vasilis
Кроме как вредителями их не назвать!
22ilves
Отлично. Неделю назад обьявили что подорожает продовольствие. 20 - 30 - 50%. Так почему бы не пустить в страну дешевый импортный бензин - глядишь, подорожание продуктов не было бы таким убийственным? Ведь ГСМ - немалая составляющая в цене. Но - нет. Для русского человека должны быть вещи более важные. Например - Сечину надо помочь очередную молодую телку упаковать по полной. И новую яхту имени новой телки ему тоже надо. Понять и скинуться на его нужды.
veteran78
Все деньги в стране их (нефтяные , газовые , налоговые.) Ну и с какого бодуна они своими деньгами с нами делиться будут ?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний