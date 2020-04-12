«Антикризисная мера». Минэнерго объяснило запрет ввоза в Россию дешевого бензина

«Вынужденной мерой» назвал запрет на ввоз в страну дешевого топлива из других стран глава Министерства энергетики РФ.



«Это антикризисная мера, она предлагается на шесть месяцев. И это вынужденная мера, поскольку она не совсем рыночная, но многие страны в настоящее время прибегают к такой мере», — цитирует 12 апреля заявление Александра Новака ТАСС.



По словам министра, в самой России рост цен на топливо будет не выше показателей инфляции. А может быть, и вовсе стоимость сохранится «на текущем уровне».

