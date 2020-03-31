Вслед за небоскребом Бурдж-Халифа и Эмпайр Стейт Билдингом призыв оставаться дома и благодарности медикам появились на одной из пирамид в египетской Гизе.
Проекцию надписей на красном фоне засняли на пирамиде ночью 31 марта. «Оставайся дома, будь здоров», — призывают египетские власти. «Спасибо тем, кто держит нас в безопасности», — сказано ниже.
Ранее с таким же призывом обратились к населению ОАЭ, изменив подсветку небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае. Вершина самого старого небоскреба Нью-Йорка, Эмпайр Стейт Билдинг, засияла цветами скорой помощи в качестве благодарности врачам, которые борются с COVID-19.