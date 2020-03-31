Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае заговорил на нескольких языках, призвав «остаться дома»

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае засиял новой художественной подсветкой, содержащей призыв к жителям Объединённых Арабских Эмиратов. Видеозапись размещена в социальной сети Instagram.

Судя по опубликованным кадрам, на фасад здания при помощи светового оборудования вывели надпись «Остаться дома». Таким образом его владельцы попытались привлечь внимание людей к необходимости самоизолироваться на период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).



Отметим, ОАЭ — одна из самых многонациональных стран мира. Фраза, призывающая лишний раз не выходить из дома на улицу, появляется на Бурдж-Халифа на нескольких языках.

