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28.03.2020 19:39
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130 тысяч российских туристов вернулись в страну за неделю

С 20 по 27 марта на территорию России вернулись 133 431 гражданин. Ранее на вывоз туристов из-за границы выделили 1,5 млрд рублей.

Статистику по числу вернувшихся приводит Министерство иностранных дел в своем телеграм-канале. Среди них — 13 273 человека доставлены из стран, с которыми воздушное сообщение прекращено или ограничено в связи с пандемией коронавируса.

Ранее стало известно, что на возвращение россиян из-за рубежа Росавиации из резервного фонда российского правительства выделят полтора миллиарда рублей. Они будут направлены на поддержание авиакомпаний. Отчитаться по их использованию Росавиации предстоит в феврале 2021 г.

С 30 марта Россия закрывает все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска. Ранее РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщило, что для граждан может быть ограничено передвижение по России самолетами и железной дорогой. По данным издания, такой вариант рассматривается в правительстве.

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Комментарии (3)

dedmoroz_5e4d8827384c2
О! Сколько народу лазает по всяким дырам! Кстати, думали-думали наши мудрые городские головы, что делать с Крестами-1, тут кто-то подсказал, сделать инфекционный лазарет. Здравая идея. Приземлился в Пулково - на карантин, плиз велком!
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