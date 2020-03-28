130 тысяч российских туристов вернулись в страну за неделю

С 20 по 27 марта на территорию России вернулись 133 431 гражданин. Ранее на вывоз туристов из-за границы выделили 1,5 млрд рублей.



Статистику по числу вернувшихся приводит Министерство иностранных дел в своем телеграм-канале. Среди них — 13 273 человека доставлены из стран, с которыми воздушное сообщение прекращено или ограничено в связи с пандемией коронавируса.

Ранее стало известно, что на возвращение россиян из-за рубежа Росавиации из резервного фонда российского правительства выделят полтора миллиарда рублей. Они будут направлены на поддержание авиакомпаний. Отчитаться по их использованию Росавиации предстоит в феврале 2021 г.