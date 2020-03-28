FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +1
77.73р85.74р
28.03.2020 17:05
3
Печать

Михаил Мишустин поручил временно ограничить движение через пограничные пункты пропуска

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об ограничении движения через пограничные пункты пропуска. Исключение — для дипломатов и Донбасса.

Распоряжение опубликовано на сайте правительства 28 марта, в силу вступает с 30-го числа. Глава правительства поручает Минтрансу ограничить «движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы».

Действие распоряжения не распространяется на дипломатических работников, водителей грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажи судов и поездов, курьеров дипломатической связи и т.п. Выехать из России можно также в связи со смертью близкого родственника, при наличии соответствующих документов. Кроме того, из-под ограничения выводят жителей Калининграда, а также граждан России, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Ранее РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщило, что для граждан может быть ограничено передвижение по России самолетами и железной дорогой. По данным издания, такой вариант рассматривается в правительстве.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

grannie
Ну да, непонятно. Что такое "грузовые автомобили международного автомобильного сообщения" ? Фуры ездить будут или нет?
virtvid
Хотелось бы подробности
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний