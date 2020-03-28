Михаил Мишустин поручил временно ограничить движение через пограничные пункты пропуска

Распоряжение опубликовано на сайте правительства 28 марта, в силу вступает с 30-го числа. Глава правительства поручает Минтрансу ограничить «движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы».

Действие распоряжения не распространяется на дипломатических работников, водителей грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажи судов и поездов, курьеров дипломатической связи и т.п. Выехать из России можно также в связи со смертью близкого родственника, при наличии соответствующих документов. Кроме того, из-под ограничения выводят жителей Калининграда, а также граждан России, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Ранее РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщило, что для граждан может быть ограничено передвижение по России самолетами и железной дорогой. По данным издания, такой вариант рассматривается в правительстве.