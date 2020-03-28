В России из-за коронавируса могут закрыть для граждан небо и железные дороги

Передвижение по России может быть ограничено в качестве очередной меры борьбы с коронавирусом. Речь идёт о приостановке авиа- и железнодорожного сообщения.



Об этом 28 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. В пресс-службе правительства информацию не подтвердили, но и не опровергли.



Одновременно на портале Ростуризма появилась рекомендация для тех, кто планирует поездки по России. Им предлагают «рассмотреть вопрос о переносе сроков путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки». Тем, кто уже успел забронировать тур или билет, предложено «рассмотреть возможность переноса сроков путешествия на иные удобные даты (по соглашению с туроператором, отелем и другим средством размещения)». Туроператорам, в свою очередь, предписано «содействовать туристам в переносе сроков путешествия».

