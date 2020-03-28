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28.03.2020 12:00
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В России из-за коронавируса могут закрыть для граждан небо и железные дороги

Передвижение по России может быть ограничено в качестве очередной меры борьбы с коронавирусом. Речь идёт о приостановке авиа- и железнодорожного сообщения.

Об этом 28 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. В пресс-службе правительства информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Одновременно на портале Ростуризма появилась рекомендация для тех, кто планирует поездки по России. Им предлагают «рассмотреть вопрос о переносе сроков путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки». Тем, кто уже успел забронировать тур или билет, предложено «рассмотреть возможность переноса сроков путешествия на иные удобные даты (по соглашению с туроператором, отелем и другим средством размещения)». Туроператорам, в свою очередь, предписано «содействовать туристам в переносе сроков путешествия».

В России 1036 случаев заражения коронавирусом. 45 человек поправились. По официальной статистике, трое скончались. Чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции, Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей. Что в эти дни можно делать, а что нельзя, коротко объясняет «Фонтанка».

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Комментарии (1)

nuga
А авиасообщение с заразной Европой,Америкой почему не закрывают? Россиян блокируют на местах,а сами шухерят по финансовым столицам с вывозимыми капиталами. Лондон,Нью-йорк,Берлин,Лос Анджелес-терминал Шереметьево онлайн табло,вылет,прилет. Забегали,когда сделку с Опек сорвали и тут же вирус вспомнили.
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