Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус и призвала других к самоизоляции

Грета Тунберг 24 марта рассказала в своём Instagram о симптомах, которые появились у неё после возвращения из Брюсселя. Эко-активистка подозревает, что могла заразиться коронавирусом, как и её отец. «Около десяти дней назад у меня появились некоторые симптомы, точно так же, как у моего отца, который приехал со мной из Брюсселя. Я чувствовала усталость, озноб, боль в горле и кашель. У моего отца были те же симптомы, но гораздо более сильные и с высокой температурой», - описала своё самочувствие Грета.

Девушка остаётся дома на самоизоляции, тест ей так и не сделали, поскольку в Швеции проверяют на коронавирус только тех, кому требуется неотложная медицинская помощь. «Меня не проверяли на COVID-19, но крайне вероятно, что у меня именно он, учитывая симптомы и обстоятельства», - сделала вывод Тунберг.