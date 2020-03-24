Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус и призвала других к самоизоляции
Грета Тунберг 24 марта рассказала в своём Instagram о симптомах, которые появились у неё после возвращения из Брюсселя. Эко-активистка подозревает, что могла заразиться коронавирусом, как и её отец.
«Около десяти дней назад у меня появились некоторые симптомы, точно так же, как у моего отца, который приехал со мной из Брюсселя. Я чувствовала усталость, озноб, боль в горле и кашель. У моего отца были те же симптомы, но гораздо более сильные и с высокой температурой», - описала своё самочувствие Грета.
Девушка остаётся дома на самоизоляции, тест ей так и не сделали, поскольку в Швеции проверяют на коронавирус только тех, кому требуется неотложная медицинская помощь.
«Меня не проверяли на COVID-19, но крайне вероятно, что у меня именно он, учитывая симптомы и обстоятельства», - сделала вывод Тунберг.
Тем не менее, подчёркивает Грета, чувствует она себя даже лучше, чем во время предыдущей простуды, и поэтому призывает всех к самоизоляции даже при лёгких симптомах, чтобы не заразить окружающих, ведь для некоторых из них болезнь может оказаться тяжёлой.
«Мы, те, кто не принадлежат к группе риска, несём огромную ответственность, и наши действия могут иметь значение в вопросе жизни и смерти для многих других», - предупредила эко-активистка.
Ранее Тунберг сделала заявление в Instagram о приостановке акций на ближайшие недели — из-за риска заражения, связанного со вспышкой коронавируса.