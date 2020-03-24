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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 20:38
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Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус и призвала других к самоизоляции

Грета Тунберг 24 марта рассказала в своём Instagram о симптомах, которые появились у неё после возвращения из Брюсселя. Эко-активистка подозревает, что могла заразиться коронавирусом, как и её отец.

«Около десяти дней назад у меня появились некоторые симптомы, точно так же, как у моего отца, который приехал со мной из Брюсселя. Я чувствовала усталость, озноб, боль в горле и кашель. У моего отца были те же симптомы, но гораздо более сильные и с высокой температурой», - описала своё самочувствие Грета.

Девушка остаётся дома на самоизоляции, тест ей так и не сделали, поскольку в Швеции проверяют на коронавирус только тех, кому требуется неотложная медицинская помощь.

«Меня не проверяли на COVID-19, но крайне вероятно, что у меня именно он, учитывая симптомы и обстоятельства», - сделала вывод Тунберг.

Тем не менее, подчёркивает Грета, чувствует она себя даже лучше, чем во время предыдущей простуды, и поэтому призывает всех к самоизоляции даже при лёгких симптомах, чтобы не заразить окружающих, ведь для некоторых из них болезнь может оказаться тяжёлой.

«Мы, те, кто не принадлежат к группе риска, несём огромную ответственность, и наши действия могут иметь значение в вопросе жизни и смерти для многих других», - предупредила эко-активистка.

Ранее Тунберг сделала заявление в Instagram о приостановке акций на ближайшие недели — из-за риска заражения, связанного со вспышкой коронавируса.

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Комментарии (7)

Погонщик скрепоносцев
Подорожником пусть лечится
AKM
Туда и дорога.
260613871-бис
А чёй это вдруг? Экокологичечкая повестка, внезапно, утратила актуальность? Ну пусть анализы пойдёт сдаст, и уже по результатам пишет, а так заявления уровня поездок на поездах и яхте.
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