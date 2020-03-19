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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 08:45
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Сервис Avito «победил» всех спекулянтов с медицинскими масками. На сайте не осталось ни одного объявления

Онлайн-сервис бесплатных объявлений Avito всё-таки смог заблокировать все предложения по продаже медицинских масок, коих в аптеках Петербурга не найти. Утром 19 марта по запросу сайт искомых изделий не выдаёт.

Накануне представители Avito сообщили о трудностях автоматического удаления подобных объявлений. Кроме того, модераторам пришлось вручную выискивать «особо одарённых продавцов», которые выдавали маски за другой товар или «прятали» их с помощью неочевидных формулировок. Специалисты справились к утру четверга: теперь в ответ на запрос со словом «маски» пользователю предлагают поменять «область поиска». На «Юле» вычистка также прошла успешно ещё накануне.

Сайты объявили о начале блокировки предложений 17 и 18 марта. Такое решение было принято на фоне борьбы со спекулянтами. Ранее на этих сервисах россияне могли купить одноразовые изделия, которых из-за коронавирусной пандемии практически не осталось в аптеках. Политика компаний продлится «до момента принятия правительством РФ решения относительно политики онлайн-продажи лекарств и медицинских товаров».

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Комментарии (4)

o4enmnogobukv
Брехня https://www.avito.ru/sankt-peterburg/krasota_i_zdorove/3-eh_sloynaya_1887271855
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/krasota_i_zdorove/odnorazovoe_sredstvo_zaschity_1892329464
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/krasota_i_zdorove/zaschita_1898828591
BrotherRabbit
Зато теперь на avito идиоты предлагают гречку: "Продаю гречу в пакетах, один пакет 450 рублей."
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