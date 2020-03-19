Сервис Avito «победил» всех спекулянтов с медицинскими масками. На сайте не осталось ни одного объявления

Онлайн-сервис бесплатных объявлений Avito всё-таки смог заблокировать все предложения по продаже медицинских масок, коих в аптеках Петербурга не найти. Утром 19 марта по запросу сайт искомых изделий не выдаёт.



Накануне представители Avito сообщили о трудностях автоматического удаления подобных объявлений. Кроме того, модераторам пришлось вручную выискивать «особо одарённых продавцов», которые выдавали маски за другой товар или «прятали» их с помощью неочевидных формулировок. Специалисты справились к утру четверга: теперь в ответ на запрос со словом «маски» пользователю предлагают поменять «область поиска». На «Юле» вычистка также прошла успешно ещё накануне.

