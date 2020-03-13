«Конкуренты подставили». Суд не взял миллион гендиректора «Монолита» Константинова, но он избежал ареста
Суд в Петербурге отправил на «карантин» 40-летнего генерального директора ГК «Монолит Парнас» Игоря Константинова, которого следствие заподозрило в причастности к избиению конкурента арматурой. Он уверяет, что с потерпевшим в дружбе, а уголовное дело — происки завистников.
О мере пресечения в виде запрета определенных действий 13 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Константинову нельзя покидать пределы города, общаться с другими фигурантами дела, пользоваться Интернетом, телефоном и почтой, а также посещать массовые мероприятия. Следствие просило отправить его в СИЗО, а сам он — под домашний арест или взять миллион залога. Вину он не признает и утверждает, что с избитым директором компании «ГК Беатон» Сергеем Китуничевым у него «прекрасные отношения», и все дело в том, что «его подставили конкуренты, желающие разделить бизнес».
По версии следствия, которую ранее описала «Фонтанка», Константинов 21 января предложил предпринимателю и его контрагенту Сергею Шаронову напасть на Китуничева, взамен обещал больше бетона, а, значит, и прибыли. Шаронов якобы привлек к делу Николаева и Разумова, но убивать указаний не давал. Вечером в тот же день они подкараулили бизнесмена у его дома на Юнтоловском проспекте и несколько раз ударили арматурой по лицу. За это исполнители, по версии следствия, получили 100 тысяч рублей.
Игорь Константинов — сын генерал-лейтенанта армии, он командовал Михайловской военной артиллерийской академией и региональным отделением ДОСААФ.
Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинение средней тяжести вреда здоровью организованной группой с применением оружия.