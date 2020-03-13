«Конкуренты подставили». Суд не взял миллион гендиректора «Монолита» Константинова, но он избежал ареста

Суд в Петербурге отправил на «карантин» 40-летнего генерального директора ГК «Монолит Парнас» Игоря Константинова, которого следствие заподозрило в причастности к избиению конкурента арматурой. Он уверяет, что с потерпевшим в дружбе, а уголовное дело — происки завистников.



О мере пресечения в виде запрета определенных действий 13 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Константинову нельзя покидать пределы города, общаться с другими фигурантами дела, пользоваться Интернетом, телефоном и почтой, а также посещать массовые мероприятия. Следствие просило отправить его в СИЗО, а сам он — под домашний арест или взять миллион залога. Вину он не признает и утверждает, что с избитым директором компании «ГК Беатон» Сергеем Китуничевым у него «прекрасные отношения», и все дело в том, что «его подставили конкуренты, желающие разделить бизнес».

