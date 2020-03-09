Празднование дня рождения закончилось в полиции. Дагестанцам объясняют, почему в Петербурге не стоит резать баранов
Жительница Московского района Петербурга обратилась в полицию, заметив возле своей парадной связанного барана. Животное должно было умереть в честь рождения человека.
Как стало известно «Фонтанке», жительница дома 31 по Смоленской улице обратилась в полицию около пяти часов вечера 9 марта. Как она сама рассказала нашему изданию, мужчина южной внешности привёз барана в машине, выгрузил во дворе неподалеку от детской площадки и на долгое время исчез. Живая, но связанная скотина лежала неподалёку от шахты лифта, часть которой выходит на фасад.
По данным «Фонтанки», в настоящее время с полицией объясняются двое уроженцев Дагестана. Один из них собирался ужинать бараниной на празднике в честь рождения ребёнка.