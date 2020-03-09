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09.03.2020 19:40
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Празднование дня рождения закончилось в полиции. Дагестанцам объясняют, почему в Петербурге не стоит резать баранов

Жительница Московского района Петербурга обратилась в полицию, заметив возле своей парадной связанного барана. Животное должно было умереть в честь рождения человека.

Как стало известно «Фонтанке», жительница дома 31 по Смоленской улице обратилась в полицию около пяти часов вечера 9 марта. Как она сама рассказала нашему изданию, мужчина южной внешности привёз барана в машине, выгрузил во дворе неподалеку от детской площадки и на долгое время исчез. Живая, но связанная скотина лежала неподалёку от шахты лифта, часть которой выходит на фасад.

По данным «Фонтанки», в настоящее время с полицией объясняются двое уроженцев Дагестана. Один из них собирался ужинать бараниной на празднике в честь рождения ребёнка.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Zas
Это проходили. "Баран был уже мёртвый. Дагестанец просто изобразил театрализованную версию умерщвления барана".
Traktorist_5e4d82eda3cae
бараны собрались забить барана, это же друзья царя, они уже везде вокруг это правильно так и надо
Feline Delirium
Баран на фоне этих животных выглядит вполне приличным человеком.
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