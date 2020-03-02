Деловая дама на требование все отдать: «Держи 200 заседаний, 10 лет судов и 50 встреч у людей президента»

Путь от бизнесвумен Выборга до нищеты и госзащиты прошла г-жа Ткаченко. Сегодня в её кармане 10 тысяч пенсии, а потери от атак она оценивает в $ 1,5 млн. И это ещё не конец.

В Куйбышевском суде Петербурга 3 марта пройдёт заседание по делу о вымогательстве в особо крупном размере, возбужденному в отношении петербуржца Евгения Синявского. Потерпевшая — 57-летняя предпринимательница из Выборга Галина Ткаченко. Тяжба примечательна, она видоизменяясь на протяжении 10 лет.

47news побывал на предыдущем заседании. Ткаченко в аккуратной, но видавшей виды одежде молча проходит мимо группы поддержки Синявского — адвокат, длинноногая девушка и крепыш в пиджаке. Подсудимый достойно присаживается на первую лавку, визави за ним, но чуть правее. Стороны не то что устали, они скорее как боксёры в 12-м раунде крайне берегут остатки сил — ни слова лишнего, ни движения.



Если очень сжато, то в конце 2008 года в Выборгском суде был удовлетворен иск Синявского к ДНП «Карповка». Претензии на 25 миллионов рублей показались судье Астаховой убедительными. В обеспечение иска она наложила арест на 27 гектаров привлекательной земли под Выборгом, принадлежащих «Карповке», а фактически ее учредителю Ткаченко. Незадолго до этого женщина сама обратилась к Синявскому за помощью в решении бизнес-спора. Его представили как человека, связанного с ФСБ, умеющего решать вопросы. Потом выяснилось, что это не так.

По версии следствия, права на землю были получены Синявским после того, как он под угрозой «пристрелить и закопать» заставил предпринимательницу подписать фиктивный договор займа на 25 млн рублей. Ещё три миллиона было выставлено в качестве пеней. Исходя из материалов дела, на встречах в кафе как бы невзначай демонстрировал пистолет и натурально грозил вилкой. «Сука, ты всё равно мне всё отдашь», — услышал 47news на последнем заседании суда, когда прокурор зачитывала показания Ткаченко.



Если о том, насколько непредсказуема судьба, то сегодня Галина Ткаченко живёт на 10 тысяч рублей пенсии. А в 1980-е, приехавшая из Омской области, она работала продавщицей в ДЛТ, потом бухгалтером в «Метрострое». В середине удобных 1990-х занялась делом, популярным во время становления буржуазии, — киосками. Постепенно палатки Ткаченко появились практически на всех вокзалах и части станций метро Петербурга. Когда в середине 2000-х такая коммерция стала отмирать, Ткаченко вышла в кэш, а вложением её стала как раз земля бывшего совхоза под Выборгом. Там она собиралась отстроить коттеджный посёлок.

Частично участки были реализованы. Покупатели до сих пор просят либо вернуть деньги, либо предоставить землю. «Деньги ушли в совхоз «Шестаковский» по предварительному договору купли-продажи, на межевание, на перевод земель из лесного фонда, на топосъёмку и деление участков, согласования поставки электроэнергии», — рассказывает Ткаченко, добавляя, что всего было вложено 40 млн рублей, в том числе в отсыпку дорог потрачено под 40 млн. По словам Ткаченко, на сегодняшний день претензии к ней составляют около 80 млн рублей. Гражданские суды предпринимательница проиграла, но, по её словам, они на 80% безденежные, речь о долях в ДНП «Карповка».



Есть в этой истории и этнографические персонажи. В конце 2019 года по обвинению в самоуправстве и выбивании у Ткаченко полутора миллионов рублей осуждены трое местных. Публичными эти фигуры стали после разгрома силовиками коллектива «Молодых спортсменов» в Выборге. Ткаченко же связывает эти движения с Синявском. Сейчас она утверждает, что предъявила гражданский иск к осуждённым на 20 миллионам рублей.

Параллельно полиция в 2012 году дважды возбуждала уголовные дела о мошенничестве в отношении предпринимательницы, но в обоих случаях они были прекращены после проверки Генпрокуратуры как необоснованные. В 2018-м суд признал за Ткаченко право на реабилитацию. Как говорят, инициаторами преследования были бизнесмены, так или иначе претендовавшие на землю в ДНП «Карповка». Версия Галины Ткаченко диаметральная. По её словам, деньги она возвращала, а в доказательство предоставила расписки.

По словам Ткаченко, за десять лет прошло не менее двухсот судебных заседаний по различным делам. Около сотни раз она ездила в Москву. Её уже узнают в Госдуме, в аппарате Следственного комитета Александра Бастрыкина и в коридорах МВД министра Владимира Колокольцева. Только в администрации президента она была около 50 раз. В результате Ткаченко получила госзащиту, а судья Астахова, упомянутая в начале материала, уволилась.



Что касается фигуры Синявского, то сегодня он поджар и элегантен. Похож на преподавателя приличного вуза. Мало кто помнит, как начале в 1990-х у него была, мягко говоря, непростая судьба: его искали, а он с такой же энергией, как у Ткаченко, уходил и от красных, и от черных.

По словам Евгения Синявского, уголовное дело возникло из-за того, что Галина Ткаченко отказывалась отдавать заёмные средства.

— В гражданско-правовой плоскости все решения были не в её пользу, вплоть до Верховного суда. Она была должна, и актив пошёл в зачёт. Но Ткаченко привлекла административный ресурс и заявила о якобы совершённом преступлении после того, как проиграла в гражданском суде. Это продолжается уже 11 лет, — говорит Синявский.

— Вас обвиняют в вымогательстве. Что скажете? — уточнил 47news.

— Отрицаю. Это всё ерунда, что я пистолетом и вилкой угрожал. Дело же в том, должна она была отдавать деньги или нет. В этом ответ на вопрос.

47news спросил Галину Ткаченко, чего она хочет добиться.

Моя цель, чтобы землю предоставили добросовестным приобретателям и вернули деньги, которые были вложены в оформление. В общей сложности ущерб я оцениваю в сумму не менее полутора миллионов долларов, пойду до конца — заявила Ткаченко в разговоре с 47news.