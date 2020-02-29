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29.02.2020 10:54
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Сидите дома! Роспотребнадзор рекомендовал не покидать родину или готовиться к «двойной проверке»

Российская Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выпустила информационный бюллетень с новыми рекомендациями из-за распространения в мире вируса 2019-ncov. Одна из них — отказаться от поездок в другие страны.

«Для того чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, первое — нужно максимально сократить возможные предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны. Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации» — такой совет 29 февраля дала глава Роспотребнадзора Анна Попова в комментарии «Интерфаксу».

Тех же, кто все-таки рискнул уехать из России, при возвращении ждут «дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска».

В частности, на своем сайте ведомство рассказало о «двойном контроле прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования».

Читатели «Фонтанки», которые накануне вернулись из самой пораженной вирусом страны Европы — Италии, — рассказали, что специалисты Роспотребнадзора измерили им температуру еще в салоне самолета до попадания в Пулково.

Фото: Скриншот с сайта instagram.com

Напомним, что общее число заболевших составляет уже 85 тысяч человек, из которых почти 2000 — это прирост за сутки. Сейчас коронавирус пришел в 56 стран. За последние 24 часа его впервые выявили в соседних с РФ государствах — Литве, Белоруссии и Азербайджане.

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Комментарии (2)

Валерий Валерьевич
Закройте нахрен уже эти границы как в ссср на полгода
krasnonosov
"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку?" (с) И.А. Бродский
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