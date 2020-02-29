Сидите дома! Роспотребнадзор рекомендовал не покидать родину или готовиться к «двойной проверке»

Российская Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выпустила информационный бюллетень с новыми рекомендациями из-за распространения в мире вируса 2019-ncov. Одна из них — отказаться от поездок в другие страны. «Для того чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, первое — нужно максимально сократить возможные предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны. Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации» — такой совет 29 февраля дала глава Роспотребнадзора Анна Попова в комментарии «Интерфаксу».



Тех же, кто все-таки рискнул уехать из России, при возвращении ждут «дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска».

В частности, на своем сайте ведомство рассказало о «двойном контроле прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования».

Читатели «Фонтанки», которые накануне вернулись из самой пораженной вирусом страны Европы — Италии, — рассказали, что специалисты Роспотребнадзора измерили им температуру еще в салоне самолета до попадания в Пулково.



Фото: Скриншот с сайта instagram.com