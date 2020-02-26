Скульптурную композицию перед СКК привезли на хранение на «Газпром Арену». Об этом «Фонтанке» заявили в пресс-службе футбольного клуба «Зенит» 26 февраля.
«По соглашению со «СКА Ареной» и для сохранения исторического наследия, имеющего отношение к развитию и популяризации спорта в городе, ФК «Зенит» взял скульптурную композицию перед СКК на временное и ответственное хранение, скульптуры будут храниться на «Газпром Арене»», — сообщили в пресс-службе.
СКА Арена
Скульптурная композиция состоит из двух статуй, которые символизируют спорт и искусство. Перед входом в СКК они были установлены в 1981 году.
Напомним, СКК обрушился 31 января во время демонтажа мембранной конструкции кровли. Концессионер предполагал, что после обрыва вантовых креплений крыша уляжется внутрь каркаса СКК, однако не выдержала сама железобетонная конструкция здания. Во время обрушения погиб рабочий Матвей Кучеров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту «нарушения правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшего смерть человека». По словам концессионера «СКА Арена», непосредственно кровлей занималась компания АН «Дорстройтранс».