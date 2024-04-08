«Вы нечестно играете». Петербургский инвестор, купивший бумаги через иностранного брокера, отсудил доходы по своим облигациям

Фото: Юрий Мартьянов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Петербургский инвестор и юрист Григорий Бычков выиграл спор с инвестиционной компанией «Ай Ти Инвест», которая отказалась выплачивать причитающиеся ему деньги по облигациям. Как рассказал «Фонтанке» 8 апреля истец, это первая в России победа по принятому в июле 2022 года федеральному закону, защищающему права российских инвесторов, которые приобретали ценные бумаги отечественных компаний через иностранных брокеров и из-за санкций лишились возможности ими распоряжаться. По букве закона, такие инвесторы, доказав свои права на бумаги, могут получить их прямо у российского депозитария, минуя посредников, однако не все контрагенты идут навстречу.



Григорий Бычков в январе 2022 года приобрел в ходе торгов на Московской бирже облигации «Роснано». «Рассуждал так: «Роснано» — компания на 100% принадлежащая Росимуществу, так что обанкротиться ей не дадут и по облигациям расплатятся», — вспоминает он. Брокером выступила зарегистрированная на Кипре инвестиционная компания EXT Ltd.

После событий 24 февраля 2022 года и антироссийских санкций инвестор, как и многие другие его коллеги по несчастью, потерял возможность распоряжаться приобретенными на Мосбирже активами, права на которые были учтены западными депозитариями. Именно в защиту таких инвесторов — российских предпринимателей, инвестировавших в российские бумаги через иностранных посредников — 14 июля 2022 года был принят Федеральный закон №319. Он, в частности, говорит о том, что российский инвестор, который приобретал ценные бумаги российских компаний с помощью иностранного брокера, может получить эти бумаги у российского депозитария.



В случае юриста цепочка депозитарного хранения облигаций выглядела так: EXT Ltd (Кипр) — XNT Ltd (Мальта) — ITI Trade Ltd (о. Гернси) — АО «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (Россия) — НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (Россия)». При этом уже после введения санкций «Роснано» погасило выпуски долговых бумаг. Деньги инвестор не получил.

«Когда этот закон был принят, я сразу обратился к своему брокеру, EXT Ltd, с которым у меня сохранились хорошие отношения, и получил все выписки по своему счету. С этими выписками обратился в «Ай Ти Инвест», который был первым российским депозитарием в цепочке хранения моих облигаций, с заявлением о принудительном переводе на меня учета прав на приобретенные мной ценные бумаги и выплате доходов, полученных по ним», — рассказывает Бычков.



Однако переводить учет прав на ценные бумаги «Ай Ти Инвест» отказалась, поскольку ее «дочка», зарегистрированная на острове Гернси компания ITI Trade Ltd заявила, что считает эти активы своими. Также депозитарий заявил, что выплатить деньги, полученные им в виде купонов и погашения долговых бумаг, невозможно, якобы потому, что это не предусмотрено ФЗ №319.

В конце января 2023 года Григорий Бычков обратился в Арбитражный суд Москвы. Он потребовал от российской «Ай Ти Инвест» выплатить ему доходы, полученные в период с 1 марта 2022 по 14 декабря 2023 года включительно по 547 биржевым облигациям «Роснано» 2019 года выпуска и 618 облигациям того же эмитента 2020 года выпуска на общую сумму 1,27 млн рублей, а также проценты за неправомерное пользование этими деньгами.



В суде инвестор подтвердил, что у него в EXT Ltd есть инвестиционный счет, на котором по данным на 24 февраля 2022 года были учтены спорные облигации. «Ай Ти Инвест» по этим облигациям выступало расчетным депозитарием, то есть оказывало услуги по учету и переходу прав на них, проводило расчеты по сделкам на торгах. ITI Trade Ltd при этом выступала уполномоченным держателем бумаг, она имела счет иностранного уполномоченного держателя депо в «Ай Ти Инвест», на котором и оказались спорные бумаги к концу февраля прошлого года.



Суд установил, что иностранный уполномоченный держатель, не являясь собственником бумаг, только осуществляет действия с ними в интересах других лиц. В российской системе права подобная конструкция относится к институту доверительного управления, а, следовательно, правопритязания ITI Trade Ltd на спорные облигации не основаны на нормах российского законодательства. Суд согласился с позицией истца, что «АйТи Инвест» не могла не знать этого, обладая статусом профессионального участника рынка ценных бумаг.



«Счет, который у ITI Trade открыт в «Ай Ти Инвесте», называется счетом иностранного уполномоченного держателя. На этом счете не может быть ценных бумаг, принадлежащих ITI Trade в силу закона. Есть различные счета депо, на которых учитываются ценные бумаги. Если ты открываешь счет, на котором ты учитываешь свои ценные бумаги, он называется счет депо владельца ценных бумаг. У них была иная категория счета», — объясняет юрист.

Поскольку облигации к моменту разбирательства были уже погашены, взыскивать их уже не было никакого смысла, но, как следовало из данных «Национального расчётного депозитария», «Ай Ти Инвест» получила от «Роснано» все купонные выплаты по долговым бумагам, а в декабре 2023 года — и полное погашение облигационных обязательств. В итоге в конце марта 2024 года суд признал действия инвесткомпании неправомерными и обязал выплатить инвестору полученные по бумагам доходы с процентами за необоснованное удержание.



В разговоре с «Фонтанкой» Бычков обращает внимание на пикантный момент: зарегистрированная на одном из Нормандских островов ITI Trade Ltd находится под внешним управлением. Как писал Bloomberg в феврале 2024 года, брокерская компания, на которую приходилось более двух третей всех операций на Гернси, закрылась под давлением местного регулятора, который видел риски в ее связи с подсанкционным «Совкомбанком». Не исключено, что причина, почему ITI Trade заявляет права на бумаги российских лиц, кроется в процессе ликвидации, который курируется регулирующим органом Гернси, а он входит в коронные владения Великобритании и тесно связан с этой страной.



Юрист отмечает, что осенью 2023 года на основании ФЗ №319 обращался за принудительной конвертацией депозитарных расписок в акции российских эмитентов в российские «дочки» Ситибанка и Райффайзенбанка. Там бумаги выдали «по первому требованию», а «чисто российская инвестиционная компания» повела себя иначе.



«В решение суда не вошло, но я им ответил: «Уважаемые господа, вы нечестно играете. Вот так произошло, что мир разделился: с одной стороны мы, а с другой стороны — они. Но вы-то пытаетесь оставить эти ценные бумаги во владении британской компании, а российскому резиденту их не отдавать. И как же мы ваше поведение таким образом можем назвать?» Мягко говоря, не патриотичным», — заключает Бычков.



По его словам, он не единственный, кто столкнулся с сопротивлением со стороны «АйТи Инвест». Юрист сейчас представляет интересы другого инвестора в споре с компанией в московском арбитраже. Там речь также идет о зачислении на счет депо ценных бумаг (в этот раз акций) и взыскании неосновательного обогащения.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

