«Вы нечестно играете». Петербургский инвестор, купивший бумаги через иностранного брокера, отсудил доходы по своим облигациям

Григорий Бычков в январе 2022 года приобрел в ходе торгов на Московской бирже облигации «Роснано». «Рассуждал так: «Роснано» — компания на 100% принадлежащая Росимуществу, так что обанкротиться ей не дадут и по облигациям расплатятся», — вспоминает он. Брокером выступила зарегистрированная на Кипре инвестиционная компания EXT Ltd.

В случае юриста цепочка депозитарного хранения облигаций выглядела так: EXT Ltd (Кипр) — XNT Ltd (Мальта) — ITI Trade Ltd (о. Гернси) — АО «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (Россия) — НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (Россия)». При этом уже после введения санкций «Роснано» погасило выпуски долговых бумаг. Деньги инвестор не получил.



«Когда этот закон был принят, я сразу обратился к своему брокеру, EXT Ltd, с которым у меня сохранились хорошие отношения, и получил все выписки по своему счету. С этими выписками обратился в «Ай Ти Инвест», который был первым российским депозитарием в цепочке хранения моих облигаций, с заявлением о принудительном переводе на меня учета прав на приобретенные мной ценные бумаги и выплате доходов, полученных по ним», — рассказывает Бычков.