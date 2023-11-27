СПБ Биржа официально опровергла подачу иска о собственном банкротстве. Кто его подал, до сих пор непонятно

СПб Биржа официально прокомментировала информацию о появлении судебного иска о ее банкротстве. Как сказано в заявлении площадки 27 ноября, она сама документы на банкротство не подавала и оценивает свое текущее финансовое состояние как устойчивое. «СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. Сообщения об этом не соответствуют действительности. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — говорится в заявлении.

Тем не менее иск о признании ПАО «СПБ Биржа» несостоятельным появился в электронной картотеке арбитражных дел 24 ноября. Заявление принял Арбитражный суд Москвы. Истец в картотеке не указан.



В этот же день в отношении площадки был подан еще один иск — гражданский, но его зарегистрировал суд Башкортостана. С заявлением обратился Константин Смирнов. Соответчиком выступает зарегистрированное в Уфе ООО «Компания БКС». В качестве третьего лица привлечен расчетный депозитарий биржи «СПБ Банк». Сумма требований — почти 571 тысяча рублей.



Возможно, с заявлением о банкротстве биржи тоже выступил Смирнов, но заявление было подано с нарушениями или в картотеку попали не все данные. СПБ Биржа хоть и имеет привязку к Петербургу в названии, с 2018 года зарегистрирована в Москве на Долгоруковской улице. Там находится ее главный офис. В связи с этим дело могло по месту регистрации ответчика попасть в Арбитражный суд Москвы.



По данным СПАРК, сообщений о признаках банкротства акционерного общества «СПБ Биржа» и намерениях кредиторов обратиться с соответствующим заявлением в отношении него не имеется. Как отмечает в своем телеграм-канале экономист Евгений Коган, депозитарий биржи не случайно отделен от ее основного юрлица — средства клиентов отделены от активов самой биржи. «Плюс сама биржа под жесточайшим контролем регулятора. Спокойно ждем официальных подробностей», — прокомментировал он ситуацию после того, как инвесторы устроили акциям СПБ Биржи «эмоциональные качели».



На фоне сообщений о банкротном иске ценные бумаги СПБ Биржи сначала обрушились (в моменте падение доходило до 35%), затем также стремительно сократили падение после опровержения. Московская биржа, на которой торгуются ценные бумаги площадки, ввела дискретный аукцион из-за резких колебаний. После его окончания ситуация стабилизировалась, но на стоимости бумаг произошедшее существенно отразилось. По данным на 11:28 мск, они торговались по 88,7 рубля, что соответствует падению на 9,5%.

Проблемы у СПБ Биржи начались после того, как 2 ноября она попала под блокирующие санкции США. В основном на площадке торговались иностранные ценные бумаги, российские были в меньшинстве. Торги по всем инструментам были приостановлены.

Биржа заявила, что ограничения не затронут активов ее клиентов. 6 ноября она возобновила торги российскими бумагами и рублевые операции. Расчеты по иностранным ценным бумагам за 1 и 2 ноября планировали запустить к 13 ноября, но из-за возникших в связи с ограничениями сложностей срок перенесли на 17 ноября. В итоге расчеты провели 20 ноября.

