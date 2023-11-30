В погранслужбе Финляндии рассказали, что будет, если мигранты разобьют лагерь или попытаются взять границу штурмом

Финские пограничники работают в условиях исключительной ситуации, когда закрыты все пункты пропуска на границе с Россией, кроме Вайниккала, через который курсируют грузовые поезда. Просителей убежища готовы пропустить, только если они окажутся в особо уязвимом положении. Об этом 30 ноября в интервью финским СМИ рассказал заместитель командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.



По его словам, мигрантов направят туда, где они могут приехать в Суоми легальным путем. Если люди находятся в России, то они попадают под российскую юрисдикцию и контроль, сказал Луккари и выразил надежду, что о них позаботятся. Исключение могут сделать, только если на границе окажется человек, находящийся в особо уязвимом положении, например ребенок или беременная женщина. Таких после оценки ситуации могут переправить в Финляндию.

