В погранслужбе Финляндии рассказали, что будет, если мигранты разобьют лагерь или попытаются взять границу штурмом

Финские пограничники работают в условиях исключительной ситуации, когда закрыты все пункты пропуска на границе с Россией, кроме Вайниккала, через который курсируют грузовые поезда. Просителей убежища готовы пропустить, только если они окажутся в особо уязвимом положении. Об этом 30 ноября в интервью финским СМИ рассказал заместитель командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.
По его словам, мигрантов направят туда, где они могут приехать в Суоми легальным путем. Если люди находятся в России, то они попадают под российскую юрисдикцию и контроль, сказал Луккари и выразил надежду, что о них позаботятся. Исключение могут сделать, только если на границе окажется человек, находящийся в особо уязвимом положении, например ребенок или беременная женщина. Таких после оценки ситуации могут переправить в Финляндию.
Заместитель командующего добавил, что разбившие лагерь у финской границы беженцы также являются ответственностью российской стороны.
«Если российские власти разрешают этим людям движение до пункта пропуска на финской границе, зная, что все МАПП закрыты, то именно на них лежит ответственность. Но, конечно, мы выполним свои обязательства», — отметил Луккари.
Он также рассказал, что работа Пограничной службы предусматривает сценарий столкновения с агрессией. Но если мигранты попытаются преодолеть заграждение силой, то сначала к ним применят мягкие средства и попытаются избежать насилия.
Напомним, последний работавший пункт пропуска на границе Финляндии и России — КПП «Райя-Йоосеппи» — закрылся 29 ноября. «Фонтанка» писала: в последний день работы через него не прошел ни один беженец.
Между тем именно «мигрантский» кризис официально стал причиной закрытия границы. Подробно об этом можно прочитать в материале «Фонтанки».