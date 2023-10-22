Легендарному Горынычу Ваське навели марафет: это дракон от автора горки «Репка»

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Трехголового дракона Ваську с детской площадки дома № 23 по 8-й линии Васильевского острова закончили приводить в кондиционное состояние активисты. Это скульптура художника-самоучки Владимира Трубакова — автора легендарной горки «Репка» — частой причины беспощадных переломов у ленинградской мелюзги.



Горыныч из бетона на стальном каркасе появился в 80-е годы прошлого века. Длина статуи — семь метров, высота — в полтора человеческих роста. По легенде Трубников спроектировал и изготовил его практически в одиночку, но, вероятно, при поддержке добровольцев Академии художеств и местных жителей. Прежде дракон был ярко-оранжевым, красным, желтым, затем перешел на естественный темно-зеленый.



С годами сказочный зверь как-то потускнел и изрядно поистрепался. Появилась ощутимая дыра в боку, пропала одна челюсть. В начале века Горыныч лишился левой головы — ее восстановил петербургский художник Алексей Ган. Затем другой мастер — Стас Багс — во время ежегодной акции «День Тома Сойера» подкрасил дракону глаза и пасть, освежил пятнистый узор на его темно-зеленой шкуре. Но без капитального ремонта всё шло к тому, что скульптура могла окончательно разрушиться.

Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

Срочную операцию по спасению культового дракона возглавила петербургская активистка Анастасия Фисенко. Она долгое время жила по соседству и знакома с Горынычем с самого юного возраста. Она успела пожить в Китае, где к драконам особое отношение, а когда вернулась домой, то ужаснулась состоянию Горыныча из детства и решила — надо спасать. К операции подключились активисты из проекта «Сохраненная культура».



Анастасия нашла скульпторов, которые вернули дракону утраченную в боях с неизвестными «богатырями» челюсть, и художников, которые занялись пастью, глазами, шкурой и ноготочками. Сразу 7 взрослых, 23 ребенка и один бульдожка по кличке Кубик усиленно шкурили, грунтовали и красили несколько часов в два подхода. И 22 октября процесс наведения красоты завершился — теперь дракон прекрасного цвета голубой пихты, свеж и ярок, почти как прежде.



Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как напомнили в «Сохраненной культуре», Горыныч — не единственное произведение Трубакова в Ленинграде. В конце 1970-х — начале 1980 годов по его проектам было создано еще шесть объектов: «Лесовик», «Человек», «Сказка», «Баба-яга в ступе», арт-объект «Волна» на Кораблестроителей и легендарная катальная горка «Репка».



Как вспоминают уже немолодые петербуржцы, горка высотой с двухэтажный дом одно из самых ярких воспоминаний их детства. С нее падали так падали — ломая всё на свете. Несанкционированный родителями поход на «Репку» гарантированно карался углом на пару часов.



Если вы падали с «Репки» или у вас есть фото из детства с работами Трубакова — пишите на mail@fontanka.ru.