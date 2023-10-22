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    Легендарному Горынычу Ваське навели марафет: это дракон от автора горки «Репка»

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    4 комментария
    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
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    Трехголового дракона Ваську с детской площадки дома № 23 по 8-й линии Васильевского острова закончили приводить в кондиционное состояние активисты. Это скульптура художника-самоучки Владимира Трубакова — автора легендарной горки «Репка» — частой причины беспощадных переломов у ленинградской мелюзги.

    Горыныч из бетона на стальном каркасе появился в 80-е годы прошлого века. Длина статуи — семь метров, высота — в полтора человеческих роста. По легенде Трубников спроектировал и изготовил его практически в одиночку, но, вероятно, при поддержке добровольцев Академии художеств и местных жителей. Прежде дракон был ярко-оранжевым, красным, желтым, затем перешел на естественный темно-зеленый.

    С годами сказочный зверь как-то потускнел и изрядно поистрепался. Появилась ощутимая дыра в боку, пропала одна челюсть. В начале века Горыныч лишился левой головы — ее восстановил петербургский художник Алексей Ган. Затем другой мастер — Стас Багс — во время ежегодной акции «День Тома Сойера» подкрасил дракону глаза и пасть, освежил пятнистый узор на его темно-зеленой шкуре. Но без капитального ремонта всё шло к тому, что скульптура могла окончательно разрушиться.

    Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

    Срочную операцию по спасению культового дракона возглавила петербургская активистка Анастасия Фисенко. Она долгое время жила по соседству и знакома с Горынычем с самого юного возраста. Она успела пожить в Китае, где к драконам особое отношение, а когда вернулась домой, то ужаснулась состоянию Горыныча из детства и решила — надо спасать. К операции подключились активисты из проекта «Сохраненная культура».

    Анастасия нашла скульпторов, которые вернули дракону утраченную в боях с неизвестными «богатырями» челюсть, и художников, которые занялись пастью, глазами, шкурой и ноготочками. Сразу 7 взрослых, 23 ребенка и один бульдожка по кличке Кубик усиленно шкурили, грунтовали и красили несколько часов в два подхода. И 22 октября процесс наведения красоты завершился — теперь дракон прекрасного цвета голубой пихты, свеж и ярок, почти как прежде.

    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
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    Как напомнили в «Сохраненной культуре», Горыныч — не единственное произведение Трубакова в Ленинграде. В конце 1970-х — начале 1980 годов по его проектам было создано еще шесть объектов: «Лесовик», «Человек», «Сказка», «Баба-яга в ступе», арт-объект «Волна» на Кораблестроителей и легендарная катальная горка «Репка».

    Как вспоминают уже немолодые петербуржцы, горка высотой с двухэтажный дом одно из самых ярких воспоминаний их детства. С нее падали так падали — ломая всё на свете. Несанкционированный родителями поход на «Репку» гарантированно карался углом на пару часов.

    Если вы падали с «Репки» или у вас есть фото из детства с работами Трубакова — пишите на mail@fontanka.ru.

    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 4

    Гость22 Окт 2023 в 18:06
    что за бред про репку? очередная желтизна от фонтани? живу рядом, дети катаются с неё зимой на ледянках, летом просто так. иногда и я съезжаю зимой. ни разу не видел кого-то с переломами
    +0−0
    Гость22 Окт 2023 в 17:20
    Слово "марафет" произошло от турецкого marifet ‘уловка, трюк’, от араб. معرفة ‘знание’. Устойчивое сочетание «навести марафет» в воровском жаргоне начала XX в. означало ‘обманывая, уверить кого-либо в своей невиновности’, вследствие чего слово «марафет» приобрело два значения — ‘порядок, красота’ как искомый результат «наведения марафета» и ‘кокаин’ по сближению состояния обманутого с наркотическим опьянением. Слово является просторечием и не входит в литературный русский язык.
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