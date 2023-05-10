Да вы из этих! 5 черт внешности, которые выдают аристократок (внимательно посмотрите в зеркало)

На фото королева-консорт Испании Летиция, супруга короля Филиппа VI queenletizia / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ) Поделиться Поделиться





Критерии аристократичной внешности складывались в обществе на протяжении многих веков. Конечно, сегодня к ним уже можно относиться с долей скепсиса, но интерес к такой внешности всё равно остается. Наши коллеги из Marie Claire разбирались, какие черты чаще всего приписывают аристократкам.

До 70–80-х годов прошлого века быть загорелым было, мягко говоря, немодно. Дамы из высших сословий в обязательном порядке носили на улице шляпки, а в теплое время года пользовались зонтиками, чтобы не допустить появления загара и веснушек.

Кстати, сегодня аристократическая бледность снова в моде. Врачи-косметологи давно говорят о том, что загар приводит к раннему старению кожи и к другим более серьезным проблемам, поэтому, на удивление, многовековые каноны всё еще могут претендовать на здравомыслие и актуальность.

Овальное лицо, зауженное у подбородка и расширенное в районе лба, также являлось ярким признаком знатной особы. Овал и сейчас называют идеальной формой лица: многие визажисты делятся секретами контуринга, который помогает приблизить лицо к этому типу. Признаком аристократизма считается и прямой нос с небольшой горбинкой. Сейчас многие девушки, наоборот, хотят избавится от такой особенности, ведь в моде прямой и аккуратный носик. Тем не менее небольшая горбинка вполне может быть изюминкой внешности и добавлять шарма.

Небольшие руки с тонкими пальцами также считались признаком принадлежности к знати. У леди непременно должны быть маленькие ладони с тонкими пальцами. Крупные и сильные кисти формировались у простых девушек, так как они много занимались физическим трудом. В свою очередь аристократки ничего тяжелее фарфоровой чашки за всю жизнь могли так и не поднять. Одним из очевидных признаков аристократизма во все времена являлся высокий лоб. Однако сегодня даже многие представительницы королевских семей не обладают этой самой известной чертой внешности высокородных особ. Но, стоит признать, смотрится она действительно благородно, особенно при правильно расставленных акцентах в макияже.

Как называли своих детей дворяне и аристократы Аристократы отличались от простых людей практически всем — одеждой, манерами, социальными потребностями. Даже имена детям они давали иные, чем простые смертные. Интересно, что многие из них и сегодня популярны. Мы вспомнили, как любили называть детей дворяне.



Имена князей в те времена часто включали имена великих завоевателей, правителей, королей и принцев. Конечно, крестьяне не могли назвать ребенка именем, которое предназначалось для знатного рода.

В знатных семьях никогда не называли ребенка в честь живого члена семьи. Люди верили, что тогда у малыша и его ближайшего родственника будет общий ангел-хранитель, а значит, и похожая судьба. Дочерей и сыновей в знатных родах не называли в честь родственников, которые умерли тяжелой смертью — от страшных болезней или криминала. Считалось, что малыш может повторить их судьбу.



Самыми популярными у дворян мужскими именами были: Олег, Петр, Константин, Ярослав, Мстислав и Федор. Женщин в знатных семьях называли Аннами, Мариями, Екатеринами, Елизаветами, Александрами и Софиями.

Среди дворян невозможно было встретить Потапа, Антипа, Богдана, Никиту или Тимофея. Не менее сложно представить, что дворянку зовут Ефросинья, Фекла, Агафья, Евдокия, Матрена.

Также родители из высшего сословия избегали имен нехристиан и язычников. Святополки, Азаматы, Мурзы тоже не встречались среди дворянства.



Какие фамилии дворянские, а какие — крестьянские Обращаем внимание, по фамилии возможно проследить свою родословную, но не всегда это будет точная информация при отсутствии сохранившихся свидетельств об истории конкретно вашей семьи.

Дворянские фамилии По имениям и земельным наделам Дворяне получали земли и имения в награду за службу. Часто по названиям этих территорий и происходили фамилии, которые начинали знатный род. Например: Шуйский, Оболенский, Галицкий, Вяземский, Смоленский, Тверской, Московский, Суздальский, Ростовский.



По прозвищам Были фамилии, которые образовались от прозвища господина. Например: Лыков, Лобов, Чернобородов, Горбатов, Гагарин. Бывало, что представители высших сословий выбирали себе двойную фамилию, сочетая прозвище и название территорий. Например: Чернобородов-Вяземский или Глазатый-Белозерский.

По иностранному происхождению

Когда представители одного государства роднились с представителями зарубежных стран, появлялись новые фамилии. Такие союзы всегда происходили лишь в привилегированном обществе. Примеры: Юсуповы, Фонвизины, Ахматовы, Таракановы, Карамзины, Кудиновы.

По имени при крещении Сейчас фамилии Петров, Смирнов, Иванов очень распространены. Интересно, что на Руси они принадлежали боярам и дворянам. Такие фамилии они получали от имени при крещении или же брали имя родоначальника и прибавляли к нему притяжательный суффикс. Примеры: Юрьев, Медведев, Ильин, Гаврилин, Шведов, Романов, Сергеев, Яковлев.

Потомственное дворянство Знатные семьи, конечно, передавали свою фамилию по наследству. К XIX веку в «Родословном сборнике русских дворянских фамилий» было указано 136 наименований. Среди них Державин, Аксенов, Салтыков, Кутузов, Бестужев, Пожарский, Чернышев, Долгорукий, Демидов, Некрасов, Черкасов, Уваров, Аксенов, Аракчеев, Воронцов. Если вы носитель такой фамилии — то, скорее всего, имеете отношение к аристократии.



Крестьянские фамилии По отчеству До отмены крепостного права у представителей низших сословий не было фамилий, не говоря уже о родословных. Но после ситуация изменилась. Самым распространенным стало происхождение фамилии от отчества. Например, если сын Харитона, то и называли его Харитонов.

По роду деятельности и внешности Еще фамилии давали, исходя из внешности, привычек и рода деятельности. Например, с Маловым, Удаловым, Добронравовым, Кузнецовым уже сразу всё понятно.

Но тут всё не так просто. История знает случаи, когда крепостному давали фамилию его помещика. Поэтому неверно думать, что фамилии вроде Волконских, Оболенских, Волынских — верный признак принадлежности к аристократической династии.



По названию бытовых предметов, явлений, животных В те времена стать фамилией могло что угодно. Ветров от слова «ветер», Волков от слова «волк», Боталов от слова «ботало» (колокольчик на шее коровы). Но чаще всего фамилия происходила от рода занятий человека. Привет Гончаровым, Столяровым, Маляровым, Плотниковым, Гусевым, Зайцевым, Озеровым.