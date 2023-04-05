Благородно звучат! Как называли своих детей дворяне и аристократы — 12 красивых имен

Если вы выбираете имя для ребенка — эта статья поможет вам определиться Константин Егорович Маковский, картина «Дети» Поделиться Поделиться





Аристократы отличались от простых людей практически всем — одеждой, манерами, социальными потребностями. Даже имена детям они давали иные, чем простые смертные. Интересно, что многие из них и сегодня популярны. Наши коллеги из Wday.ru вспомнили, как любили называть детей дворяне.

Имена князей в те времена часто включали имена великих завоевателей, правителей, королей и принцев. Конечно, крестьяне не могли назвать ребенка именем, которое предназначалось для знатного рода.

В знатных семьях никогда не называли ребенка в честь живого члена семьи. Люди верили, что тогда у малыша и его ближайшего родственника будет общий ангел-хранитель, а значит и похожая судьба. Дочерей и сыновей в знатных родах не называли в честь родственников, которые умерли тяжелой смертью — от страшных болезней или криминала. Считалось, что малыш может повторить их судьбу.

Самыми популярными у дворян мужскими именами были Олег, Петр, Константин, Ярослав, Мстислав и Федор. Женщин в знатных семьях называли Аннами, Мариями, Екатеринами, Елизаветами, Александрами и Софиями. Среди дворян невозможно было встретить Потапа, Антипа, Богдана, Никиту или Тимофея. Не менее сложно представить, что дворянку зовут Ефросинья, Фекла, Агафья, Евдокия, Матрена. Также родители из высшего сословия избегали имен нехристиан и язычников. Святополки, Азаматы, Мурзы тоже не встречались среди дворянства.

Старинные имена снова в моде? Кстати, многие знаменитости предпочитают давать своим детям старинные и редкие русские имена. Например, актриса Ольга Дроздова назвала сына Елисеем, прямо как героя древней былины, а бывшая участница группы «Ранетки» Наталья Мельниченко вообще дала дочурке древнее русское имя Рассказа (сокращенно Сказка). Сергей Жуков из «Руки Вверх!» назвал одного из сыновей старинным именем Мирон, Наташа Королева и Тарзан дали сыну имя Архип. Дочку Сергея Шнурова зовут православным именем Серафима, в честь святого Серафима Саровского и одноименного архангела; сына музыкант назвал Аполлоном.



Сын Олега Газманова Родион носит старинное имя, которое еще сто лет назад было почти так же популярно в России, как Иван. Помните, няню Пушкина звали Арина Родионовна?



Актриса Екатерина Климова вспомнила еще одно порядком подзабытое имя — Корней — и дала его своему сыну. Корнеем назвала сына и ее коллега Глафира Тарханова, в ее семье растут также носители других старинных русских имен — Ермолай, Гордей и Никифор. По признанию актрисы, они специально искали редкие имена для детей, чтобы обозначить их индивидуальность. Ведь кто угодно может быть Сашей или Петей, а вы попробуйте быть Никифором.



Решил дать старинное имя сыну и эксцентричный Никита Джигурда. Одного из его наследников зовут Артемий-Добровлад, что, по всей видимости, означает «владеющий добром». Правда, неизвестно, какое отчество будет у детей Добровлада.

Имена, которые пугают родителей Почему у некоторых женских и мужских имен не очень хорошая слава? Оправданы ли эти опасения? Оказалось, у большинства из них есть удивительная история, и их значение, порой даже очень пугающее, поддается объяснению.

Варвара В последние несколько лет этим именем всё чаще стали называть новорожденных девочек. По статистике за 2015 год, к примеру, Варвара вошла в рейтинг самых популярных имен России и заняла 11-ю строчку.



Мало кто знает, что значений у этого имени несколько. Самое распространенное — «дикарка, чужеземка, варварка», пришло к нам от римлян и греков, которые называли всех чужеземцев «барбарос» (на русский манер — «варвары»). Спустя некоторое время это слово в Европе переродилось в имя Барбара, а в нашей стране — Варвара. Причем ничего общего с дикарями и чужеземцами сейчас имя не имеет. Более того, любимая всеми нами американская кукла Барби — это та же русская Варя.



При этом, по индоевропейской версии, которая тоже имеет место быть, корень «вар» означает «защита». А поскольку в имени «вар» повторяется дважды, то Варвара — это «двойная защита». С таким раскладом можете быть спокойны за маленькую Варю.

Артур Имя Артур известно во всем мире. Но особенно популярным оно стало с возникновением британского эпоса о короле Артуре. Да и мы часто, слыша это имя, тут же вспоминаем сказки и фильмы об этом герое.



Версий о происхождении имени множество. Причем у каждого народа своя. По самой известной, кельтской Артур, или Arthur, имеет перевод «медведь». Похожее значение и у греков: они называют звезду Арктур — «страж медведицы». А вот с латинского языка Артур — это «сила» или «мощь». В любом случае сочетание букв этого имени очень яркое и сильное. Так что придавать большое внимание происхождению точно не стоит.

Лолита Вокруг имени Лолита ходят легенды. Одни считают, что Лолита — это испанская версия имени Долорес. А «долор» (dolor) по-испански — это «скорбь» или «печаль». Другие уверяют, что имя имеет римский корень Lollii, означающий «сорная трава» или «полевая трава». Какая версия верна, неизвестно. Но в любом случае в описании характера представительниц этого имени ни слова не упоминается про печаль или спор. Напротив, Лолы обычно общительны, веселы и удачливы.



Тарас У Тараса тоже, как и у большинства имен, имеется несколько значений. Но самое распространенное — греческое, которое означает «мятежник», «бунтовщик», «беспокойный». Возможно, что это связано и с тем, что имя Тарас (по-гречески — Тарасиос) трансформировалось от имени сына древнегреческого морского бога Посейдона и одной из его нимф — Тарента, который властвовал над ураганами и штормами.

Также есть версия, что Тарас — это латинское имя, и произошло оно от латинского слова taurus («бык»), которым названо созвездие Тельца. Но самый интересный вариант происхождения имени, пожалуй, арабский, который означает «восходящая утренняя звезда». В общем, как видите, не у всех имя Тарас ассоциируется с мятежом и беспокойством.