Десятилетия в цитатах. О чем говорил Путин в посланиях Федеральному собранию

Фото: Дмитрий Азаров/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В Кремле подтвердили, что президент Владимир Путин не выступит в 2022 году с посланием Федеральному собранию. Это лишь второй раз с момента появления традиции посланий. Президент Путин объяснил 22 декабря журналистам, что «динамика событий очень большая» и результаты «сложновато было зафиксировать».



Выступления президента и выдержки из его речей всегда оказываются на первых полосах не только российских, но и мировых СМИ. Порой в ходе посланий Владимир Путин объявляет о фундаментальных переменах, кардинально меняющих жизнь в стране. Раз уж в этом году обойдется без послания, «Фонтанка» решила вспомнить в цитатах, о чем говорил Путин и какие вопросы оказывались в центре внимания на протяжении двух десятилетий.



8 июля 2000 года: Какую Россию мы строим.

Впервые с посланием Владимир Путин выступил 8 июля 2000 года, спустя два месяца после своей первой инаугурации. Оно длилось 48 минут 58 секунд и имело название «Какую Россию мы строим». Новый президент задал курс на «сильное», но демократическое государство, прозвучали слова о стабильности и диктатуре Закона, «единой исполнительной вертикали» и начале «нового духовного подъема».



«Долгое время мы выбирали: опереться на чужие советы, помощь и кредиты или — развиваться с опорой на нашу самобытность, на собственные силы. Перед подобным выбором стояли очень многие страны. Если Россия останется слабой, то нам действительно придется делать такой выбор. И это будет выбор слабого государства. Это будет выбор слабого. Единственным же для России реальным выбором может быть выбор сильной страны. Сильной и уверенной в себе. Сильной — не вопреки мировому сообществу, не против других сильных государств, а вместе с ними».



3 апреля 2001 года: Период «расползания» страны закончен.

«Я хочу сказать определенно: мы не боимся и не должны бояться перемен. Но любые перемены — политические и административные — должны быть оправданы обстоятельствами. Конечно, общественные ожидания и опасения появляются не на пустом месте. Они основаны на известной логике: за революцией обычно следует контрреволюция, за реформами — контрреформы, а потом и поиски виновных в революционных издержках и их наказание, тем более что собственный исторический опыт России богат такими примерами. Но пора твердо сказать: этот цикл закончен, не будет ни революций, ни контрреволюций».



18 апреля 2002 года: Жизнь оказалась куда сложнее.

«Удовлетворяет ли нас достигнутое? Наш ответ: конечно же, нет, еще раз нет. Для «головокружения от успехов» нет никаких оснований. Экономические проблемы России, накопленные в предыдущие десятилетия, десятилетия стагнации и кризисов, никуда не делись. Бедность хотя и отступила — только немножко отступила, — но продолжает мучить еще 40 миллионов наших граждан».



16 мая 2003 года: Нужна мобилизация.

«Россия должна быть и будет страной с развитым гражданским обществом и устойчивой демократией. <…> Россия должна быть и будет страной с конкурентоспособной рыночной экономикой. <…> Россия будет сильной страной — с современными, хорошо оснащенными и мобильными Вооруженными Силами. <…> Но чтобы этого добиться — необходима консолидация, мобилизация интеллектуальных сил, соединенные усилия органов власти, гражданского общества, всех людей в стране».



26 мая 2004. Наши цели абсолютно ясны.

«Радикальный пересмотр экономической политики, какое бы то ни было ограничение прав и свобод граждан, кардинальное изменение внешнеполитических ориентиров — любые отклонения от выбранного и, я бы больше сказал, выстраданного Россией исторического пути могут привести к необратимым последствиям. И они должны быть абсолютно исключены».



25 апреля 2005 года: Крупнейшая геополитическая катастрофа века.

«Прежде всего следует признать, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории. Эпидемия распада к тому же перекинулась на саму Россию».



10 мая 2006 года: Сбережение народа.

«Считаю, государство обязано помочь женщине, которая родила второго ребенка и на долгое время выбывает из трудовой деятельности, теряя свою квалификацию. К сожалению — и я думаю, здесь нечего стесняться, о таких вещах нужно говорить прямо, если мы хотим решить такие проблемы, — женщина в подобных случаях подчас попадает в зависимое, а иногда, прямо скажем, и в унизительное положение в семье. И государство, если оно действительно заинтересовано в повышении рождаемости, обязано поддержать женщину, принявшую решение родить второго ребенка. Должно предоставить в ее распоряжение, так сказать, первичный, базовый, «материнский капитал» — который реально повысил бы ее социальный статус, помог бы решать будущие проблемы».



26 апреля 2007 года: Где взять деньги?

«Убежден: если своевременно принять необходимые меры, никаких кризисов пенсионной системы не будет. Считаю также, что в обозримом будущем для повышения пенсионного возраста в нашей стране объективной необходимости нет».



12 декабря 2012 года: Следует исправлять собственные недоработки.

«Наших предпринимателей часто упрекают в непатриотичности. Притчей во языцех стал офшорный характер российской экономики. <…> Нам нужна целая система мер по деофшоризации нашей экономики. Поручаю Правительству внести соответствующие комплексные предложения по этому вопросу. Надо наладить планомерную работу по упорядочению законодательства, при этом раз и навсегда отказаться от презумпции виновности бизнеса».



12 декабря 2013 года: 20 лет Конституции — пора меняться?



«Убеждён, конституционный каркас должен быть стабильным, и прежде всего это касается прав и свобод человека и гражданина. Эти положения Основного закона незыблемы. При этом жизнь не стоит на месте, и конституционный процесс нельзя рассматривать как окончательно завершённый, мёртвый. Точечные коррективы других глав Основного закона, идущие от правоприменительной практики, от самой жизни, конечно, возможны, а порой — необходимы».



4 декабря 2014 года: Историческое воссоединение.

«Произошло историческое воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Для нашей страны, для нашего народа это событие имеет особое значение. Потому, что в Крыму живут наши люди, и сама территория стратегически важна, потому что именно здесь находится духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного Российского государства. <…> И именно на этой духовной почве наши предки впервые и навсегда осознали себя единым народом. И это даёт нам все основания сказать, что для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение».



3 декабря 2015 года: Мы не собираемся и не будем бряцать оружием.

«В основе наших действий прежде всего будет ответственность перед своей страной, перед своим народом. Мы не собираемся и не будем бряцать оружием. Но если кто-то думает, что, совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями в строительной и других отраслях, то они глубоко заблуждаются».



1 декабря 2016 года: Борьба с коррупцией — это не шоу.



«Отдельно остановлюсь на теме борьбы с коррупцией. В последние годы было немало громких дел в отношении чиновников муниципального, регионального, федерального уровня. При этом, подчеркну, абсолютное большинство государственных служащих — честные, порядочные люди, работающие на благо страны. Но ни должность, ни высокие связи, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку представителей власти».



1 марта 2018 года: Нам нужно совершить решительный прорыв.



«В основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан. Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв. <…> Изменения в мире носят цивилизационный характер. И масштаб этого вызова требует от нас такого же сильного ответа. Мы готовы дать такой ответ. Мы готовы к настоящему прорыву».



«Мы не делали, как видите, никакой тайны из наших планов, а говорили об этом открыто и для того, чтобы прежде всего побудить наших партнёров к переговорам. <…> Даже удивительно, но, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались в экономике, в финансах, в оборонной промышленности, в армии, всё-таки Россия оставалась и остаётся крупнейшей ядерной державой. Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать, нас никто не слушал. Послушайте сейчас».



20 февраля 2019 года: Людей не обманешь.

«Людей, кроме того, не обманешь. Они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и любую несправедливость. Их мало интересует бюрократическая волокита, бумажная текучка. Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а сейчас. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать «пришествия коммунизма». Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему».



15 января 2020 года: Поправки в Конституцию.

«И сегодня ряд политических общественных объединений ставят вопрос о принятии новой Конституции. Сразу же хочу ответить: считаю, что такой необходимости нет. <…> Вместе с тем высказывания на тему изменения Конституции уже прозвучали. И полагаю возможным обозначить здесь и свою позицию, вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие».



21 апреля 2021 года: COVID—ные дни. Граждане, прививайтесь!

«Эпидемия наступала. Но наряду с естественной большой тревогой у меня лично была твёрдая уверенность в том, что мы обязательно преодолеем все испытания. Граждане, общество, государство действовали ответственно и солидарно. <…> Настоящий прорыв совершили наши учёные, и сейчас Россия обладает тремя надёжными вакцинами от коронавируса. Пожалуйста, ещё раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже: переболеть с трудно предсказуемыми последствиями».

