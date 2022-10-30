Школьница или гопница? 7 моделей шапок, которые испортят даже королеву красоты (но вы всё равно их носите)

В выборе шарфов тоже многие совершают ошибки Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться





Шапка — головная боль каждой женщины. Под ней портится укладка, она колет и трет, а еще мало кому вообще идет. Но если понять, что ее (или аналоги) придется надеть неизбежно, наступает принятие — и тогда можно с холодной головой подходить к выбору. Наши коллеги из Marie Claire и редакция Городских порталов узнали, какие модели могут вас испортить вне зависимости от внешности, статуса и достатка. Обходите их в магазине стороной.

Неоновые или базовые цвета Первое и, пожалуй, самое беспроигрышное правило — выбирайте шапку, приближенную по цвету к оттенку ваших волос. Тогда она не оттянет на себя внимание в образе и с любым комплектом будет смотреться органично.



Есть вариант сделать шапку акцентом — выбрать яркий цвет, но стоит учитывать свой стиль и количество головных уборов в вашем гардеробе. Если вы рассчитываете обойтись одним — красная шапочка вам быстро надоест.

Немаловажный фактор — ваша контрастность и температура имиджа (теплый или холодный). Например, красная шапка и черный пуховик будут органично смотреться на девушке с высокой контрастностью — у которой значительная разница между цветом волос, глаз и кожи; например, такой образ подойдет яркой брюнетке. Русой девушке со светло-зелеными глазами такой яркий контраст носить не стоит. Первое, что будут видеть люди, глядя на вас, — это яркую шапку и темный пуховик.

При выборе шапки обязательно учитывайте контрастность своей внешности Татьяна Тихонова / 74.RU Поделиться Поделиться





А вот неоновые оттенки, хоть и были в моде несколько лет назад, мало кому идут, особенно когда дело касается головных уборов. Они очень сложны в сочетаниях и будут довольно жизнеутверждающе смотреться на фоне серо-белого снежного сугроба. Поэтому если и покупать такую шапку, то только в качестве модного эксперимента.

С помпоном и богатым декором Скажем коротко, если вы неуверенный модник, о декоре на шапке лучше забыть. Так же, как о головных уборах необычных форм. Их можно носить стильно, но это сложно. Выпуклый декор, цветы, бусины, люрекс, разнообразные виды вязки в одном головном уборе сделают ваш образ проще и дешевле.



В погоне за расслабленными и немного инфантильными образами девушки обращаются к шапкам с помпонами, которые они носили в детстве. Но такой аксессуар простит любой образ и практически никогда не выглядит уместно и актуально.

Эта модель головного убора до сих пор популярна Дмитрий Емельянов / E1.RU Поделиться Поделиться





С надписями Шапки с крупными надписями и рисунками — пережиток прошлого. Можно позволить себе небольшую нашивку, но она не должна слишком выделяться, и лучше, если она не будет контрастировать по цвету с шапкой. Учтите, такая деталь делает образ более спортивным. Носить такую шапку с юбкой и/или каблуком — признак отсутствующего вкуса.

Крупной вязки От массивных головных уборов крупной вязки еще пару сезонов назад на улице рябило в глазах. Их полюбили многие девушки. Как часто бывает, быстрый тренд прошел, а память на объемные шапки осталась. Как бы ни было жаль, они отслужили свое, разрешите им достойно уехать на дачу до майских шашлыков. Из тонкого трикотажа

Такие варианты лучше убрать в дальний ящик Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Помните — шапка без объема как будто делает меньше верхнюю часть головы, акцентируя внимание на нос и щеки. Украшает такой вариант очень и очень немногих. Тем более в реалиях нашей зимы эта шапка не играет особо никакой роли.



Как выбрать шапку по форме лица Большинству лиц подходят шапки средней вязки со средним объемом. Сильно объемный вариант, как и сильно обтягивающий аксессуар, украсит немногих. Обычно он органично смотрится на высоких женщинах плюс-сайз с пышными локонами или просто длинными густыми волосами.

Есть универсальное правило: чем крупнее ваши черты лица и фигура, тем объемнее мы выбираем головной убор (в разумных пределах, вы не должны напоминать гриб при любых раскладах).

Для овального лица подойдут почти любые варианты форм — даже асимметричные головные уборы. С осторожностью этому типу нужно пробовать обтягивающие шапки-носки, варианты с помпоном и высокой тульей.



Для треугольного типа лица подойдет шапка без отворота с небольшим объемом на макушке, выбирайте модели, где прикрыт лоб. В вашем случае стоит избегать шляп и обтягивающих коротких шапочек без объема. Для квадратного типа лица подойдут шапки и палантины с мягкими линиями, главное — избегать строгих геометрических форм. Для круглого лица нужны варианты, которые визуально вытягивают лицо. Например, шляпы с высокой тульей, береты, кепки или шапки с помпоном (он должен быть небольшим, в цвет головного убора и не меховым). Не забывайте выпускать волосы из-под шапки — это отлично корректирует овал лица, сужая его. Если из-под шапки совсем не видно волос — образ автоматически становится более спортивным, а это мало кому подходит. Что, если не шапка? Кажется, что люди уже должны перестать каждый раз вздрагивать при виде человека в балаклаве. Аксессуар необычный, не спорим, но теплый — это факт. Попробуйте, вдруг вам понравится?

Если вы не знаете, как выглядит трендовая балаклава — вот она, слева, а справа — модная в этом сезоне шапка-ушанка Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Вязаный капор или капюшон — отличный вариант к шубе (впрочем, как и балаклава). Одним из главных преимуществ капора является то, что в нем сочетаются два аксессуара: шапка и шарф, он хорошо согревает не только голову, лоб и уши, но и полностью шею, а иногда — плечи и спину, если капор удлиненный.



Присмотрите себе объемную шапку-ушанку, если зимой вы мерзнете особенно сильно — они сейчас в тренде (мех, замша или нейлон, вязаная шапка-ушанка тоже выбилась в лидеры). Актуальны модели с принтом, например, анималистичным — согласитесь, что в этом есть что-то ностальгическое?

Присмотритесь к этим моделям, если шапка в ее классическом исполнении вам надоела Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Как вариант — косынка, истинно русский головной убор. Что важно: не надеваем косынку близко к линии роста волос, сместите ближе к макушке, повяжите края косынки под подбородком или обмотайте вокруг шеи. Здесь отметим важный нюанс: если у вас короткая шея, то такой способ вам не подходит, иначе ваша шея визуально будет выглядеть еще короче. Девушкам с крупными чертами лица не советуем выбирать пестрые модели, чтобы образ не смотрелся деревенским. Круглолицым девушкам не стоит носить косынку подвязанной концами спереди или скрывающей волосы полностью, такой способ больше подойдет обладательницам худого вытянутого лица.