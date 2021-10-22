Можем повторить. Как молодежка ФК «Алмаз-Антей» сохранила Кубок Петербурга

Везение и труд
В прошлом году молодежка ФК «Алмаз-Антей» выиграла Кубок Санкт-Петербурга, и ребятам, пришедшим на смену, очень хотелось повторить этот успех. Тем более, что жребий команде выпал удачный.
— Еще до старта Кубка мы ставили перед ребятами задачу выиграть этот турнир, памятуя об успехе прошлого года, — поделился впечатлениями главный тренер Григорий Дробинин. — Повезло с кубковой сеткой: лишь в первом раунде выпало сыграть с «Московской заставой» — нашим принципиальным соперником, а дальше были команды, которые в основном уступали нам в классе. Поэтому путь до финала получился не самым трудным, в отличие от предыдущих годов. Другое дело, что по ходу турнира команда сильно омолодилась. Кто-то ушел на повышение в команды мастеров, кто-то травмировался, кто-то по каким-то еще причинам выбыл. И мы вынуждены были задействовать в полуфинале и финале большую группу ребят 2004-го и несколько человек 2005 годов рождения.
— Значительные ли пришлось вносить изменения в тактику и игру команды из-за этих изменений?
— Не сказал бы. В принципе, мы гнем свою линию вне зависимости от того, какие ребята у нас занимаются. Проблемы была в другом. Многие параллельно играли в других чемпионатах по своим годам. Из-за этого были сложности с восстановлением. Плюс мы практически не тренировались в сентябре, только играли. А тот факт, что было много молодых футболистов, — наоборот, плюс. Для них это вызов и огромная мотивация.
Первое испытание
Кубок Санкт-Петербурга проводится среди молодежных команд города всех лиг. Матчи начинаются с 1/16 финала и проходят сразу на вылет. Участие в таком формате исключает право на ошибку. В итоге для «Алмаза-Антея», которым руководит Григорий Дробинин, все едва не закончилось в самом начале.
В первом же раунде команда сошлась с принципиальным соперником — СШОР №1 Московского района. «Алмаз-Антей» проигрывал на протяжении почти всего матча, но сумел отыграть в самом конце встречи и перевести игру в серию пенальти.
— Мы проигрывали весь матч. Отыгрались только на 90-й минуте. Даниил Черный отличился. «Московская застава» выиграла молодежное первенство в этом году, поэтому мы изначально понимали, что будет непростая игра. По сути, она оказалась единственной в этом году, в которой нам удалось победить их. К пенальти в этом возрасте тяжело подготовиться. Никто не знает, кто и как будет бить. Мы немного потренировались бить пенальти перед той игрой, но вратарям на таком уровне мало чем можно помочь.
Кадровые проблемы
Дальнейший путь до финала получился довольно простым. Уже в следующем раунде «Алмаз-Антей» разгромил «Локомотив» со счетом 11:0, а затем не оставили шансов «Выборжанину» — 6:1.
— «Локомотив» играет в первой лиге молодежного первенства — это ниже того уровня, на котором выступаем мы, — объяснил главный тренер. — Ну и ребята и у нас были постарше. Как я и говорил, после «Московской заставы» в нашей половине сетки уже не осталось сильных соперников. Та же ситуация была и с «Выборжанином»: буквально за неделю до этого мы играли с ними на первенстве города и победили совсем молодым составом.
Полуфинал стал более сложным испытанием. ФК «Нева» — сам по себе соперник неплохого уровня, а тут еще у «Алмаза-Антея» возникли кадровые проблемы. Параллельно шел матч в III дивизионе Северо-Запада, где пришлось задействовать часть команды.
— Других вариантов у нас не было, — говорит Григорий Дробинин. — Мы не могли ребят заявить на третью игру за неделю. Это могло обернуться травмами. Но полуфинал с «Невой» получился непростым не только из-за этого. Соперник грамотно защищался и здорово убегал в контратаки. Нам удалось забить только в самом конце матча.
Не все так просто
Финал против одной из сильнейших команд города — СШОР «Зенит» — должен был стать самой настоящей проверкой на прочность. Тем неожиданнее оказался итоговый счет — 3:0 в пользу «Алмаза-Антея». Первый тайм прошел без голов, и лишь на 74 минуте с навеса Романа Петрова Артем Рамазанов головой открыл счет в матче. Вскоре отличным проходом и реализацией удара отличился Александр Кузнецов. Окончательный счет с 11-метрового удара установил Даниил Черный. Так команда подняла победный кубок.
— На самом деле, счет абсолютно не отражает того, что происходило на поле. Так просто сложилось, — признался Григорий Дробинин. — У СШОР было много моментов. Только наш вратарь Владимир Малышев позволил нам остаться в игре. Во втором тайме он нас трижды выручил после стопроцентных моментов соперника. За это ему спасибо большое. Как раз после этого мы забили гол со стандартного положения и еще дважды поймали на контратаках.
Президент ФК «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников заявил, что гордится чемпионами.
«Молодежная команда — это футболисты, которые находятся перед вполне осознанным взрослым выбором: пробовать себя дальше в профессиональном футболе или поставить точку. У каждого из ребят есть свои амбиции и цели, планы на будущее, определенное видение футбола и себя в нем. Самоотдача в финальном матче была награждена заветным трофеем. А опыт выступления в региональном чемпионате среди взрослых команд, я уверен, поможет в принятии решения. В любом случае, победа в таком непростом турнире — показатель, что время, проведенное в нашем клубе, прошло не зря, и есть, куда двигаться и что доказывать», — подчеркнул Михаил Подвязников.
Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру».
Материал подготовлен в партнерстве с Футбольным клубом клубом «Алмаз-Антей».
Фото предоставлены пресс-службой футбольного клуба «Алмаз-Антей».