Альтернатива сигарете. Ученые выяснили, что поможет курильщикам снизить риски для здоровья

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Можно ли заменой сигарет на электронные устройства сократить риски для здоровья? Об этом рассказал Юрий Алымов, кандидат медицинских наук, онколог, хирург отделения опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. В рандомизированном контролируемом исследовании, проведенном в Великобритании, участвовали курильщики в возрасте от 23 до 55 лет без серьезных проблем со здоровьем: те, кто хотел бросить курить, те, кто не хотел бросать и никогда не курившие. Не желающих расставаться с курением разделили на две группы: в одной продолжали пользоваться обычными сигаретами, в другой — только системой нагревания табака. Третья группа — заявившие о желании бросить курить, получали никотинзаместительную терапию, а параллельно общались с консультантом по прекращению курения. Никогда не курившие были контрольной группой с условием, что они сохранят этот статус.



Участники исследования продолжали вести привычный образ жизни, но ежемесячно сдавали кровь, мочу и другие анализы. Лабораторные исследования заключались в тестировании так называемых «биомаркеров воздействия» — отобранных токсичных веществ сигаретного дыма и «биомаркеров потенциального вреда». При этом участников из группы использующих системы нагревания табака и группы бросающих курить для чистоты эксперимента тестировали с помощью биомаркеров, показывающих, курили ли они недавно сигареты.

Промежуточные результаты оценивались через полгода. Результаты бросивших курить сопоставимы с результатами у тех, кто перешел на использование системы нагревания табака. Исследователи перечисляют, как снижение поступления токсичных веществ проявилось в результатах лабораторных анализов: снизились показатели биомаркера риска рака легких и улучшились два ключевых показателя состояния легких, уменьшилось количество лейкоцитов в крови, изменилось соотношение «хорошего» (ЛПВП) и «плохого» холестерина (ЛПНП) — показатели «хорошего» выросли. Показатели окислительного стресса тоже улучшились.



Чтобы понять, насколько эти изменения важны для организма, «Фонтанка» поговорила с Юрием Алымовым, кандидатом медицинских наук, онкологом, хирургом отделения опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

«Юрий Алымов: В России, по данным Росстата, курят 24% населения (29 млн человек). По данным ВОЗ этот показатель выше — 28% (34 млн). А курение — фактор риска развития рака вообще и, в том числе, развития новообразований головы и шеи. Поэтому отказ от курения — профилактика первичного и рецидивирующего рака. А также переносимости противоопухолевого лечения.

— Юрий Владимирович, в чем принципиальное отличие потребления никотина при помощи сигарет и систем нагревания табака с точки зрения риска для здоровья?

— Курение сигарет - это многократное термическое воздействие на верхние пищеварительные и дыхательные пути: полость рта, гортань и глотку. Мы знаем, что кончик сигареты при возгорании разогревается до 600–900 градусов. Температура дыма, проходящего через фильтр и попадающего в рот и дыхательные пути — около 60 градусов. Перепады температур вызывают хроническую травматизацию слизистых, что влечет за собой процессы канцерогенеза — образования раковых клеток. Температура, нагревающая табак в системе нагревания табака, гораздо ниже в диапазоне от 240 до 300–350 градусов, а в организм попадает аэрозоль более низкой температуры, чем сигаретный дым, значит, хроническое воздействие термического фактора по сути исключается.



Кроме того, в сигарете содержится более семи тысяч различных соединений, 70 из них канцерогенные — смолы, ацетальдегиды, полиароматические соединения. Они тоже запускают на слизистой механизмы канцерогенеза. Стики для систем нагревания табака их не содержат. Исключение этих двух факторов колоссально снижают риски для здоровья, связанные с курением табака, по результатам исследований — на 90–95%.Об этом и говорится в издании The Journal of Internal and Emergency Medicine.

— Результаты исследования на добровольцах Великобритании показали, что замена сигарет на систему нагревания табака снижает уровень лейкоцитов в крови. Известно, что это маркер воспаления, показывающий риск развития многих болезней, в том числе сердечно-сосудистых. Но как связан этот показатель с тем, что человек курит или не курит?

— Вредные вещества из горящей сигареты оседают, в основном, в легких. А поскольку у курильщиков еще и снижена активность реснитчатого эпителия, который все это удаляет, в легких накапливается слизь, застаивается. В ней очень удобно развиваться бактериям, тем более, что она не выводится, в итоге в легких развивается хроническое воспаление. На него и реагирует иммунная система: производит лейкоциты, лимфоциты, макрофаги и другие ее клетки для борьбы с воспалением, что и приводит к увеличению их показателей.



Этих вредных веществ в стиках для системы нагревания табака нет, значит, в легких нечему скапливаться. Поэтому предсказуемо, и это подтверждено в исследовании, что после перехода на систему нагревания табака курильщики отмечают более легкое дыхание без частого кашля с обильной мокротой, становятся острее запахи. Хроническое воспаление из легких уходит, снижается напряженность иммунной системы и уровень лейкоцитов падает.

— Снижение уровня плохого холестерина у участников исследование звучит, как фантазия. За счет чего это возможно?

— Сигареты пропитывают углеводосодержащими составами для улучшения вкусовых качеств и уменьшения неприятного привкуса. При их горении выделяется акролеин, токсичный альдегид. Он влияет на процессы продукции холестерина так, что меняется соотношение «хорошего» (липопротеинов высокой плотности) и «плохого» (липопротеинов низкой плотности) холестерина. Акролеин угнетает активность «хорошего» и помогает «плохому», а он как раз и создает бляшки в наших сосудах, которые приводят часто к фатальным последствиям — инсульту, инфаркту. В системе нагревания табака такого вещества нет. Когда оно перестает поступать в организм, соотношение ЛПНП и ЛПВП восстанавливается до нормы.



— Но в системе нагревания табака остается никотин.

— Да, это вещество тоже небезвредно. Оно относится к так называемым симпатомиметикам (раздражители симпатических нервов). Может метаболизироваться в вещество нитрозонорникотин, а это тоже канцероген. Он способен провоцировать развитие проблем в организме. И конечно, его большой минус в том, что он вызывает зависимость. Именно из-за никотина человеку так сложно расстаться с сигаретой.

Поэтому система нагревания табака предлагается как потребление никотина, снижающее вред организму на 90–95%, а не полностью избавляющее от него. То есть это способ снижения вреда для тех, кому не хочется или не удается бросить курить.

— Можно ли утверждать, что переход на эти системы нагревания табака может помочь бросить курить?

— У курящего развивается две формы зависимости — психологическая и физическая — от никотина. Применение систем нагревания табака — борьба с обеими. Если человек использует систему нагревания табака, он сохраняет возможность соблюсти привычный ритуал. Выполняет привычные движения, а система нагревания табака доставляет никотин к рецепторам, ожидающим его. В поведении человека будто бы ничего не меняется, хотя при этом его организм получает во время перекура гораздо меньше опасных для здоровья веществ, потому что доставка никотина к этим рецепторам изменена.



Но обсуждая замену сигареты на систему нагревания табак специалисты разделились на два лагеря. Одни считают, что это просто замена табака на чистый никотин, и это ничего не меняет в отношении пагубной привычки. Другие уверены, что система нагревания табака помогают снизить чувствительность рецепторов к никотину и за счет этого снизить зависимость от него. Если при переходе на систему нагревания табака пациент получит еще и психологическую помощь, он откажется со временем от сигарет вообще. Сегодня уже есть исследовательские работы с участием более 500 человек, которые использовали систему нагревания табака вместо сигарет, и оказалось, что они в два раза эффективнее для отказа от курения, чем, скажем, дермальные системы доставки никотина или жвачки и спреи.

По большому счету курильщики делятся на две группы первая — те, кто знает, что курение вредно, но бросить не готовы — они хотят снизить вред от него, вторая — те, кто хочет бросить, но не может, поскольку зависим от никотина. Первые — получают возможность продолжать потреблять никотин, сокращая риски для организма, поскольку уже нет самого опасного воздействия на организм — высокой температуры и токсичных соединений. Исследования показали, что через полгода после замены сигарет на систему нагревания табака показатели функций жизненно важных органов у использующих систему нагревания табака и у некурящих практически идентичны.

Вторые — могут, перейдя на систему нагревания табака, обратиться к психологу — в таком тандеме легче бросать.

То есть, переходя на систему нагревания табака, мы уже не загоняем в свой организм канцерогены и токсины в больших количествах и избавляемся от рисков с ними связанных — рисков развития онкологических заболеваний. И чтобы совсем избавиться от этой зависимости, нужно еще немного помочь себе самому.

Результаты долгосрочного снижения потенциального вреда от воздействия токсичных веществ при переходе на систему нагревания табака будут отслеживаться до конца 2021 года.

Валентин Сорокин