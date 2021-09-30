Конституционный суд отменил плату за прогноз погоды

Конкретики в вопросе запросил миасский производитель мебельной фурнитуры «Валмакс». Как следует из документа, в 2019 году министерство экологии Челябинской области проверило эффективность защиты окружающей среды на производстве и осталось недовольно результатами. Обществу следовало принимать дополнительные меры по снижению объёма загрязняющих выбросов в период неблагоприятных метеоусловий, однако на сайте министерства таких данных по Миассу не публиковалось. Соответственно, экологических мероприятий производство не проводило.

«Валмакс» предписали заключить договор с гидрометцентром, чтобы получать информацию о непогоде. Он небесплатный. Производственники заявили, что в законе не прописана их обязанность достать прогноз, если его не публикуют в открытом доступе или не предоставляют территориальные органы в области гидрометеорологии, и пошли в суд. Оспорить предписание и необходимость взять на себя дополнительную финансовую нагрузку не вышло.



Конституционный суд согласился, что положения закона «О гидрометеорологической службе» недостаточно точны. Так, метеорологические данные разделены на общедоступные и специальные — договорные, но критериев категорий нет. Также неясно, достаточно ли для того, чтобы выполнить экологические обязательства тех предупреждений о непогоде, которые публикуют в интернете. Есть пробелы и в формировании стоимости таких услуг.



Неоднозначное правовое регулирование создаёт предпосылки для административного произвола и негативно влияет как на работу предприятий, так и на состояние окружающей среды, отмечают в КС.

