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На Петербург опускается туман. МЧС предупреждает об ухудшении погоды

Петербуржцев предупредили о тумане

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Ночью и утром 29 сентября в Петербурге местами ожидается туман. Об этом 28 сентября сообщили в городском ГУ МЧС.

Видимость составит 500 метров и менее. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок в неблагоприятных погодных условиях. Если такой возможности нет, в министерстве просят значительно снижать скорость.

«Попав в туман, выбирайте ту скорость движения, при которой вы наверняка сможете адекватно среагировать на возникшее препятствие, успев затормозить или совершить иной манёвр», — напомнили в МЧС.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербург пришло бабье лето. Вся первая декада октября обещает быть теплой.

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Комментарии (1)

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«Попав в туман, выбирайте ту скорость движения, при которой вы наверняка сможете адекватно среагировать на возникшее препятствие, успев затормозить или совершить иной манёвр», — напомнили в МЧС.

Это скорость 5 км/ч. А МЧС как обычно отделываются политкошерными формулировками . А потом - ну мы же говорили
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