На Петербург опускается туман. МЧС предупреждает об ухудшении погоды

Ночью и утром 29 сентября в Петербурге местами ожидается туман. Об этом 28 сентября сообщили в городском ГУ МЧС.



Видимость составит 500 метров и менее. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок в неблагоприятных погодных условиях. Если такой возможности нет, в министерстве просят значительно снижать скорость.



«Попав в туман, выбирайте ту скорость движения, при которой вы наверняка сможете адекватно среагировать на возникшее препятствие, успев затормозить или совершить иной манёвр», — напомнили в МЧС.

