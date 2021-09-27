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В Петербург пришло бабье лето. Первая декада октября обещает быть теплой

Синоптик рассказал о наступлении бабьего лета в Петербурге

В Петербург пришло бабье лето. За теплым понедельником последуют несколько солнечных и безветренных дней, рассказал «Фонтанке» 27 сентября синоптик Юрий Куткевич.

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Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»/Архив
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«Погода сегодня была очень благоприятная, это связано с тем, что над нашими районами установился антициклон, он устойчивый, мало куда смещается и не пускает циклоны с Атлантики, которые приносят с собой облачность, осадки и усиление ветра», — объяснил метеоролог.

По словам Куткевича, погода будет благоволить местным жителям и на следующей неделе. Вся первая декада октября обещает быть теплой.

Синоптик добавил, что во время текущей «семидневки» столбик термометра днем будет колебаться в пределах от +12 до +15 градусов, в темное время суток — от +4 до +7 градусов.

Между тем в Ленинградской области местами градусник будет показывать от 10 до 15 градусов со знаком плюс, ночью будет холодать до -1.

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»/Архив

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