В Петербург пришло бабье лето. Первая декада октября обещает быть теплой

«Погода сегодня была очень благоприятная, это связано с тем, что над нашими районами установился антициклон, он устойчивый, мало куда смещается и не пускает циклоны с Атлантики, которые приносят с собой облачность, осадки и усиление ветра», — объяснил метеоролог.



По словам Куткевича, погода будет благоволить местным жителям и на следующей неделе. Вся первая декада октября обещает быть теплой.



Синоптик добавил, что во время текущей «семидневки» столбик термометра днем будет колебаться в пределах от +12 до +15 градусов, в темное время суток — от +4 до +7 градусов.

