автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Фонтанка» поговорила с человеком, у которого три яхты, но нет своего дома и в честь которого вот-вот будет назван ранее неведомый вид морского планктона. Даниил Гаврилов поставил мировой рекорд и впереди еще пять. Он готовится открыть собственную полярную станцию, спустить на воду яхту на «зеленой» энергии и ведет в Петербург шхуну, каких в России всего три.

«Вы знаете, почему мы здесь стоим? Вообще-то это позорная история»

Яхта «Петр I» с петербургской пропиской пришла в родной город впервые за пять лет и пришвартовалась у набережной Лейтенанта Шмидта. Меньше недели подготовительных работ и ее ждет переход в Нарьян-Мар, где команда совершит несколько экспедиций к Новой Земле. В августе она с учеными Ботанического института РАН имени Крылова на борту пойдет к отдаленным островам Карского моря.



До пандемии яхта в основном швартовалась в европейских портах, а экспедиции были на Шпицберген, в Западную Гренландию и Антарктиду. Карантин вынудил команду посмотреть в другом направлении и весь сезон 2020 года «Петр I» ходил только по отечественным высоким широтам.

На зимовку встали в Калининграде, но толком ничего сделать не смогли, разве что покрасили. Огромный порт оказался практически не приспособлен для ремонта. Ни тебе яхтенных магазинов, ни оборудования. Надежда на приличные условия в Петербурге тоже не оправдалась. За последние два года в городе закрыли несколько яхт-клубов, а те, что остались либо забиты до отказа, либо не подходят под габариты «Петра I». «Я раньше устраивал регаты и приводил сюда иностранных яхтсменов. Боюсь представить, что бы они сейчас сказали. Это позор, а не морская столица», — возмущается Гаврилов.

Стоянка в центре Петербурга вынужденная, но краткосрочная. Уже ночью 21 мая яхта уйдет в Уткину заводь, потому что швартовка с берегом Васильевского острова удовольствие откровенно дорогое — сутки стоянки обходятся более чем в шесть тысяч рублей. Это траты, чтобы иметь возможность показать яхту детям — его компания RUSARC развивает молодежное направление, пытается привить любовь к морю и парусам подрастающему поколению. У Гаврилова у самого есть дети. Двухлетний малыш присоединится к плаванию на Новую Землю.



Шеф Александр Толчев и капитан Даниил Гаврилов



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Больше нет ни таких яхт, ни таких капитанов

Яхта «Петр I» была построена в 1992 году и тогда называлась «Магнитка». Она появилась благодаря шальной идее студентов Магнитогорского горно-металлургического института. Им очень хотелось поучаствовать в регате Grand Regatta Columbus’92 в честь открытия Америки. Проект купили в Петербурге, но он был разработан для лодок из алюминия. Магнитогорцы строили из того, что было, и яхта стала стальной. Океан она пересекла, но потом дальше Балтики не выбиралась. В 2009 году ее купил Гаврилов.

На море и с морем он с детства. Отец Даниила Юрий Гаврилов яхтсмен и гидрометеоролог. В 1998 году на яхте «Апостол Андрей» вместе с капитаном Николаем Литау он прошел Северный морской путь. Экспедиция оказалось сложной, пять недель судно было сковано льдами, пришлось оставаться на зимовку в Тикси. Но первая кругосветка в этих широтах на яхте — за «Апостолом Андреем».

«Петр I» с момента покупки Гавриловым преобразился. Яхта стала длиннее примерно на 2,5 метра, внутри тоже все было переделано. «Убрали все, отпескоструили. А потом на 30-градусном морозе в Питере выгребали с нее 12 тонн песка. То еще развлечение», — вспоминает капитан.



Готовили яхту к тому, что не удалось «Апостолу Андрею» — пройти вокруг Северного полюса за один сезон и без ледокола. По сути это была гонка, в 2010 году в ней участвовали несколько команд из разных стран. «Петр I» пришел раньше всех, обогнав норвежцев на 12 часов. На счет петербургской яхты было записано мировое первенство в подобном переходе, оно же стало мировым рекордом.

На вопрос, зачем вообще это было надо, Гаврилов отвечает коротким «это классно», но показалось, что какие-то истинные причины подобного безумства он захотел оставить при себе. Отмечает, что плавание на яхте в высоких широтах это действительно опасно — 70 процентов поверхности воды покрыто крепким льдом и среди него надо найти дорожку и не угодить в плен. На самом сложном участке Даниилу помогал отец. «Без его опыта мы бы не справились», — признает капитан, которому на момент кругосветки было 25 лет.

Рвение бить рекорды Гаврилова не оставило. Запланирован на 2022 год и не состоялся в этом из-за пандемии переход вокруг Арктики и Антарктики. Но на этот раз путь ему предстоит проделать в одиночку и без заходов в порты. Цель — преодолеть маршрут за полгода, а это сразу пять мировых рекордов, подобного никто никогда не делал. Пока проблема в канадцах — даже одинокого яхтсмена, который вообще не планирует швартоваться, пустить в свои территориальные воды они не готовы. Гаврилов готовит лодку — карбоновый гоночный парусный болид класса Imoca 60. Его команда в Петербурге разработала собственный опреснитель воды, а специальные компьютерные программы учат судно возвращаться за капитаном, если он вдруг вывалился за борт.



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Арктика здорового человека

Компания RUSARC появилась сразу после возвращения команды «Петра I» из первой арктической кругосветки. Под ее именем в России проходила экологическая парусная регата «80-я параллель» по маршруту из Петербурга через Архангельск к берегам Земли Франца-Иосифа. Экологичность заключалась в сборе мусора, вывозили его с берегов практически тоннами. Проходила регата несколько лет, но каждый раз для каждого иностранного судна требовалось разрешение войти в российские воды на уровне правительства страны. Бюрократические проволочки вынудили команду развивать арктический туризм за пределами России.

Команда Гаврилова берет на борт не только туристов, но и ученых. В северных широтах на его яхте биологи собирали мхи и лишайники, образцы раскладывали прямо в салоне яхты, сушили в специальном шкафу. Морские биологи при поддержке RUSARC в Индийском океане изучали планктон, вылавливая его на глубине в полтора километра.



«Нашли какого-то «зверя», который оказался им незнаком. Сейчас описывают и спрашивают у коллег иностранцев, может кто опознает. Если окажется, что находка уникальная, обещали назвать моим именем. А что, «Планктон Гаврилова» звучит. А на севере ученые нашли какую-то особенную плесень. Тоже шутили, что назовут в мою честь», — смеясь делится капитан.



Свою команду Гаврилов называет в стране самой профессиональной, а конкурентов видит не в организациях, которые возят туристов на яхтах, а в крупных круизных компаниях. «Экспедиции в Арктику это дорого и многие идут как бы по нашему следу, но делают это бестолково», — нескромно рассказывает капитан. На все вопросы о том, бывали ли у них случаи, когда не хватало запасов, возникали технические сложности или были проблемы с командой, он отвечает однозначно: поход не получился, значит, сходи на берег и сдавай морские права. У него в штате не только моряки, но и гидрометеорологи, психологи, юристы. Любой поход управляется в том числе с берега.

Главным человеком на судне капитан (после себя, конечно) считает шефа. Его задача не просто накормить команду, но и создать, и поддерживать общее настроение. Повар заботится и о вкусе, и о разнообразии, и о подаче. «Фонтанке» шеф Александр Толчев рассказал, как в одной из экспедиций подавал оленину с можжевельником и клюквенным соусом. Способности повара оценил и Артемий Лебедев, который провел с командой несколько месяцев в Индийском океане. «Короче, питаемся мы три раза в день абсолютно неприлично вкусно и разнообразно. Думаю, что на лодке такого размера так вкусно вообще не едят», — делился впечатлениями дизайнер.



«Мы это дело очень любим. Обязательно откроем ресторан», — расхваливая способности шефа, поделился планами Гаврилов.

Экспедиции на Новую Землю капитан называет востребованными. Говорит, что такого дикого севера, как в России, нигде нет. Кроме ощущения «вот я, вот морские котики и больше никого» есть и проблемы. Ни тебе портового обслуживания, ни приличной медицины, ничего. Так родилась идея открыть свою арктическую станцию, воспользовавшись государственной программой «Арктический гектар». По замыслу, она станет базой для ученых и мореходов, которых занесло на Северный морской путь.



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Флот, море, дом

Еще одна задумка Гаврилова — электрическая яхта. Детали этого экологического проекта он держит в секрете, но признает, что работать она будет за пределами России. Лодка создается для обслуживания порта, но продумывается и возможность один раз преодолеть несколько тысяч морских миль, чтобы добраться до рабочего места.

Есть и совместные с Российским географическим обществом проекты: корабль «Надежда» станет фактически госпиталем. Его оборудуют медицинским комплексом и отправят курсировать в арктических регионах. Для трансатлантических переходов от Антарктики к Арктике есть план создать «Плавучий университет», студентов и ученых будут брать на борт в приоритетном порядке и на безвозмездной основе.

Нынешний флот RUSARC — «Петр I», стальная яхта AURORA (сейчас она на Дальнем Востоке) и, недавнее приобретение, двухмачтовая шхуна Amazone. Парусник был построен голландским судостроителем Оливером Ван Меером для дальних экспедиций в полярных широтах. Долгое время в Северном море он был рыболовецким судном. В 1993 году из него сделали парусную шхуну, по сути построили заново. Теперь же его ждут экспедиции, ориентировочно 24 мая парусник пришвартуется у набережной Лейтенанта Шмидта и через три дня уйдет в Нарьян-Мар. Таких лодок в России, вместе с Amazone, всего три.

«У меня три лодки, а дома нет», — с улыбкой рассказывает капитан. Сейчас его супруга живет в съемной квартире с видом на мужнину яхту, но вскоре переселится на лодку. Она его давняя спутница в морских переходах, пора приучаться и сыну. Гаврилов проводит в море по восемь месяцев в году и скучает по нему на суше. — Кого вы никогда не возьмете на борт?

— Того, у кого нет чувства юмора. Да, дело серьезное, но без улыбки в море прожить невозможно.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

