«Фонтанка» поговорила с человеком, у которого три яхты, но нет своего дома и в честь которого вот-вот будет назван ранее неведомый вид морского планктона. Даниил Гаврилов поставил мировой рекорд и впереди еще пять. Он готовится открыть собственную полярную станцию, спустить на воду яхту на «зеленой» энергии и ведет в Петербург шхуну, каких в России всего три.
«Вы знаете, почему мы здесь стоим? Вообще-то это позорная история»
Яхта «Петр I» с петербургской пропиской пришла в родной город впервые за пять лет и пришвартовалась у набережной Лейтенанта Шмидта. Меньше недели подготовительных работ и ее ждет переход в Нарьян-Мар, где команда совершит несколько экспедиций к Новой Земле. В августе она с учеными Ботанического института РАН имени Крылова на борту пойдет к отдаленным островам Карского моря.
До пандемии яхта в основном швартовалась в европейских портах, а экспедиции были на Шпицберген, в Западную Гренландию и Антарктиду. Карантин вынудил команду посмотреть в другом направлении и весь сезон 2020 года «Петр I» ходил только по отечественным высоким широтам.
На зимовку встали в Калининграде, но толком ничего сделать не смогли, разве что покрасили. Огромный порт оказался практически не приспособлен для ремонта. Ни тебе яхтенных магазинов, ни оборудования. Надежда на приличные условия в Петербурге тоже не оправдалась. За последние два года в городе закрыли несколько яхт-клубов, а те, что остались либо забиты до отказа, либо не подходят под габариты «Петра I». «Я раньше устраивал регаты и приводил сюда иностранных яхтсменов. Боюсь представить, что бы они сейчас сказали. Это позор, а не морская столица», — возмущается Гаврилов.
Стоянка в центре Петербурга вынужденная, но краткосрочная. Уже ночью 21 мая яхта уйдет в Уткину заводь, потому что швартовка с берегом Васильевского острова удовольствие откровенно дорогое — сутки стоянки обходятся более чем в шесть тысяч рублей. Это траты, чтобы иметь возможность показать яхту детям — его компания RUSARC развивает молодежное направление, пытается привить любовь к морю и парусам подрастающему поколению. У Гаврилова у самого есть дети. Двухлетний малыш присоединится к плаванию на Новую Землю.
Больше нет ни таких яхт, ни таких капитанов
Яхта «Петр I» была построена в 1992 году и тогда называлась «Магнитка». Она появилась благодаря шальной идее студентов Магнитогорского горно-металлургического института. Им очень хотелось поучаствовать в регате Grand Regatta Columbus’92 в честь открытия Америки. Проект купили в Петербурге, но он был разработан для лодок из алюминия. Магнитогорцы строили из того, что было, и яхта стала стальной. Океан она пересекла, но потом дальше Балтики не выбиралась. В 2009 году ее купил Гаврилов.
На море и с морем он с детства. Отец Даниила Юрий Гаврилов яхтсмен и гидрометеоролог. В 1998 году на яхте «Апостол Андрей» вместе с капитаном Николаем Литау он прошел Северный морской путь. Экспедиция оказалось сложной, пять недель судно было сковано льдами, пришлось оставаться на зимовку в Тикси. Но первая кругосветка в этих широтах на яхте — за «Апостолом Андреем».
«Петр I» с момента покупки Гавриловым преобразился. Яхта стала длиннее примерно на 2,5 метра, внутри тоже все было переделано. «Убрали все, отпескоструили. А потом на 30-градусном морозе в Питере выгребали с нее 12 тонн песка. То еще развлечение», — вспоминает капитан.
Готовили яхту к тому, что не удалось «Апостолу Андрею» — пройти вокруг Северного полюса за один сезон и без ледокола. По сути это была гонка, в 2010 году в ней участвовали несколько команд из разных стран. «Петр I» пришел раньше всех, обогнав норвежцев на 12 часов. На счет петербургской яхты было записано мировое первенство в подобном переходе, оно же стало мировым рекордом.
На вопрос, зачем вообще это было надо, Гаврилов отвечает коротким «это классно», но показалось, что какие-то истинные причины подобного безумства он захотел оставить при себе. Отмечает, что плавание на яхте в высоких широтах это действительно опасно — 70 процентов поверхности воды покрыто крепким льдом и среди него надо найти дорожку и не угодить в плен. На самом сложном участке Даниилу помогал отец. «Без его опыта мы бы не справились», — признает капитан, которому на момент кругосветки было 25 лет.
Рвение бить рекорды Гаврилова не оставило. Запланирован на 2022 год и не состоялся в этом из-за пандемии переход вокруг Арктики и Антарктики. Но на этот раз путь ему предстоит проделать в одиночку и без заходов в порты. Цель — преодолеть маршрут за полгода, а это сразу пять мировых рекордов, подобного никто никогда не делал. Пока проблема в канадцах — даже одинокого яхтсмена, который вообще не планирует швартоваться, пустить в свои территориальные воды они не готовы. Гаврилов готовит лодку — карбоновый гоночный парусный болид класса Imoca 60. Его команда в Петербурге разработала собственный опреснитель воды, а специальные компьютерные программы учат судно возвращаться за капитаном, если он вдруг вывалился за борт.
Арктика здорового человека
Компания RUSARC появилась сразу после возвращения команды «Петра I» из первой арктической кругосветки. Под ее именем в России проходила экологическая парусная регата «80-я параллель» по маршруту из Петербурга через Архангельск к берегам Земли Франца-Иосифа. Экологичность заключалась в сборе мусора, вывозили его с берегов практически тоннами. Проходила регата несколько лет, но каждый раз для каждого иностранного судна требовалось разрешение войти в российские воды на уровне правительства страны. Бюрократические проволочки вынудили команду развивать арктический туризм за пределами России.
Команда Гаврилова берет на борт не только туристов, но и ученых. В северных широтах на его яхте биологи собирали мхи и лишайники, образцы раскладывали прямо в салоне яхты, сушили в специальном шкафу. Морские биологи при поддержке RUSARC в Индийском океане изучали планктон, вылавливая его на глубине в полтора километра.
«Нашли какого-то «зверя», который оказался им незнаком. Сейчас описывают и спрашивают у коллег иностранцев, может кто опознает. Если окажется, что находка уникальная, обещали назвать моим именем. А что, «Планктон Гаврилова» звучит. А на севере ученые нашли какую-то особенную плесень. Тоже шутили, что назовут в мою честь», — смеясь делится капитан.
Свою команду Гаврилов называет в стране самой профессиональной, а конкурентов видит не в организациях, которые возят туристов на яхтах, а в крупных круизных компаниях. «Экспедиции в Арктику это дорого и многие идут как бы по нашему следу, но делают это бестолково», — нескромно рассказывает капитан. На все вопросы о том, бывали ли у них случаи, когда не хватало запасов, возникали технические сложности или были проблемы с командой, он отвечает однозначно: поход не получился, значит, сходи на берег и сдавай морские права. У него в штате не только моряки, но и гидрометеорологи, психологи, юристы. Любой поход управляется в том числе с берега.
Главным человеком на судне капитан (после себя, конечно) считает шефа. Его задача не просто накормить команду, но и создать, и поддерживать общее настроение. Повар заботится и о вкусе, и о разнообразии, и о подаче. «Фонтанке» шеф Александр Толчев рассказал, как в одной из экспедиций подавал оленину с можжевельником и клюквенным соусом. Способности повара оценил и Артемий Лебедев, который провел с командой несколько месяцев в Индийском океане. «Короче, питаемся мы три раза в день абсолютно неприлично вкусно и разнообразно. Думаю, что на лодке такого размера так вкусно вообще не едят», — делился впечатлениями дизайнер.
«Мы это дело очень любим. Обязательно откроем ресторан», — расхваливая способности шефа, поделился планами Гаврилов.
Экспедиции на Новую Землю капитан называет востребованными. Говорит, что такого дикого севера, как в России, нигде нет. Кроме ощущения «вот я, вот морские котики и больше никого» есть и проблемы. Ни тебе портового обслуживания, ни приличной медицины, ничего. Так родилась идея открыть свою арктическую станцию, воспользовавшись государственной программой «Арктический гектар». По замыслу, она станет базой для ученых и мореходов, которых занесло на Северный морской путь.
Флот, море, дом
Еще одна задумка Гаврилова — электрическая яхта. Детали этого экологического проекта он держит в секрете, но признает, что работать она будет за пределами России. Лодка создается для обслуживания порта, но продумывается и возможность один раз преодолеть несколько тысяч морских миль, чтобы добраться до рабочего места.
Есть и совместные с Российским географическим обществом проекты: корабль «Надежда» станет фактически госпиталем. Его оборудуют медицинским комплексом и отправят курсировать в арктических регионах. Для трансатлантических переходов от Антарктики к Арктике есть план создать «Плавучий университет», студентов и ученых будут брать на борт в приоритетном порядке и на безвозмездной основе.
Нынешний флот RUSARC — «Петр I», стальная яхта AURORA (сейчас она на Дальнем Востоке) и, недавнее приобретение, двухмачтовая шхуна Amazone. Парусник был построен голландским судостроителем Оливером Ван Меером для дальних экспедиций в полярных широтах. Долгое время в Северном море он был рыболовецким судном. В 1993 году из него сделали парусную шхуну, по сути построили заново. Теперь же его ждут экспедиции, ориентировочно 24 мая парусник пришвартуется у набережной Лейтенанта Шмидта и через три дня уйдет в Нарьян-Мар. Таких лодок в России, вместе с Amazone, всего три.
«У меня три лодки, а дома нет», — с улыбкой рассказывает капитан. Сейчас его супруга живет в съемной квартире с видом на мужнину яхту, но вскоре переселится на лодку. Она его давняя спутница в морских переходах, пора приучаться и сыну. Гаврилов проводит в море по восемь месяцев в году и скучает по нему на суше.
— Кого вы никогда не возьмете на борт?
— Того, у кого нет чувства юмора. Да, дело серьезное, но без улыбки в море прожить невозможно.
Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»