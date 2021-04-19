FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +11
75.55р90.46р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
Печать

13 мая — круглый стол «Стоматология: современные технологии лечения и протезирования зубов»

Интернет-портал «Фонтанка.ру» и петербургский сайт о здоровье «Доктор Питер» проводят онлайн круглый стол на тему: «Стоматология: современные технологии лечения и протезирования зубов»

В Петербурге, по разным данным, работает 750–1500 стоматологических клиник. Высокая конкуренция приводит к тому, что в клиниках города сегодня применяются самые современные технологии, установлено передовое оборудование. Стоматология все больше направлена на зубосохранение, активно развивается ортодонтия. Если же зуб спасти не удалось, то в протезировании и вовсе используются почти космические технологии — титановые имплантаты, 3D-сканирование и 3D-печать. Что самое передовое сейчас предлагают стоматологи Петербурга — обсудим за круглым столом.

Вопросы для обсуждения:

  • Состояние рынка стоматологических услуг Петербурга: сколько клиник и каких нужно городу? Как пандемия коронавируса повлияла на стоматологию?
  • Какие новые технологии лечения сейчас применяются? Нужно ли любой ценой сохранять зубы?
  • Протезирование зубов — какие самые современные материалы и методики применяются?
  • Ровный прикус для красивой улыбки или для здоровья зубов?
  • Цифровые технологии в лечении и протезировании зубов: уменьшение влияния человеческого фактора и точный расчет.
  • Можно ли сэкономить на лечении и протезировании? Из чего складывается стоимость стоматологических услуг? Будут ли цены расти и дальше?

К участию приглашаются руководители и врачи стоматологических клиник, производители оборудования и материалов для стоматологии, эксперты медицинской отрасли.

По результатам круглого стола запланирована публикация на: «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру»

По вопросам участия обращаться:

Егорова Ирина

8–951–640–88–71

egorova@fontanka.ru

План мероприятий

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний