13 мая — круглый стол «Стоматология: современные технологии лечения и протезирования зубов»

В Петербурге, по разным данным, работает 750–1500 стоматологических клиник. Высокая конкуренция приводит к тому, что в клиниках города сегодня применяются самые современные технологии, установлено передовое оборудование. Стоматология все больше направлена на зубосохранение, активно развивается ортодонтия. Если же зуб спасти не удалось, то в протезировании и вовсе используются почти космические технологии — титановые имплантаты, 3D-сканирование и 3D-печать. Что самое передовое сейчас предлагают стоматологи Петербурга — обсудим за круглым столом.
Вопросы для обсуждения:
- Состояние рынка стоматологических услуг Петербурга: сколько клиник и каких нужно городу? Как пандемия коронавируса повлияла на стоматологию?
- Какие новые технологии лечения сейчас применяются? Нужно ли любой ценой сохранять зубы?
- Протезирование зубов — какие самые современные материалы и методики применяются?
- Ровный прикус для красивой улыбки или для здоровья зубов?
- Цифровые технологии в лечении и протезировании зубов: уменьшение влияния человеческого фактора и точный расчет.
- Можно ли сэкономить на лечении и протезировании? Из чего складывается стоимость стоматологических услуг? Будут ли цены расти и дальше?
К участию приглашаются руководители и врачи стоматологических клиник, производители оборудования и материалов для стоматологии, эксперты медицинской отрасли.
По результатам круглого стола запланирована публикация на: «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться:
Егорова Ирина
8–951–640–88–71