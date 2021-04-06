Жизнь после Covid-19: как диагностировать психический постковидный синдром и можно ли справиться с ним самостоятельно

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







«Фонтанка» собрала рекомендации ведущих экспертов по психологии и психиатрии, которые лицом к лицу столкнулись с девиациями у своих пациентов, перенесших коронавирус. На самые банальные вопросы отвечают Александр Софронов, главный врач психиатрической больницы №3 имени И.И. Скворцова-Степанова, Алексей Демьяненко, заведующий городским психотерапевтическим центром, Мария Мальцева, доцент кафедры психологии и педагогики Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Павлова и Юлия Мохова, клинический психологу Госпиталя для ветеранов войн.



Что такое постковидный синдром и почему он возникает

Практически у каждого первого, кто переболел Covid-19 средней тяжести, обнаруживается постковидный синдром. Пока это весьма расплывчатый диагноз. Постковидный синдром описывается не только и не столько психическими расстройствами, сколько многочисленными соматическими осложнениями.

Встречаются аутоиммунные реакции с поражением печени, надпочечников, головного мозга. Есть данные и о том, что Covid-19 обладает тропностью (родством с тканями, клетками) к центральной нервной системе. У некоторый пациентов, переживших ковид, наблюдается вся палитра психических расстройств, где наименее тяжёлые – это тревожные расстройства, а наиболее – психозы. Осевым же расстройством становится органическая астения, которая сопровождается когнитивными нарушениями: ухудшением памяти, внимания, мышления. При астении человек истощается, а истощение, в свою очередь, становится почвой, на которой и расцветают вышеперечисленные расстройства.

Для специалистов люди с постковидным синдромом – контингент серьёзный. Таким пациентам требуется комплексное лечение с прицелом на коррекцию соматических расстройств и, возможно, длительная реабилитация.



Как отличить постковидный синдром от лени или усталости

Первое, что должен сделать человек, переболевший Covid-19 – провести ревизию проблем, накопившихся за время болезни, выделить главное и подумать, как всё это решать. Можно обратиться в кризисные службы или воспользоваться телефонами доверия, но сперва рекомендуется всё же чётко обозначить проблему.

Также нужно обязательно предупредить своих домашних о том, что после больницы с вами твориться что-то не то: вы в плохом настроении, раздражительны и т.д. Если ситуация патовая и вы не видите выхода из неё, попробуйте оценить свою реакцию на проблему: вы опускаете руки или всё-таки пытаетесь работать?

Среди наиболее значимых реакций и симптомов – бессонница и ваши мысли во время бессонницы. Как вы оцениваете сами себя? Если вы считаете себя жертвой обстоятельств – это нормально, потому что отчасти это действительно так. Если же вы вдруг стали считать себя никчёмным неудачником, начали переоценивать свою жизнь и пришли к выводу, что она представляет собой цепочку негативных событий – это серьёзно.



Обращайте внимание и на пробуждение. Каким человеком вы просыпаетесь? Если, несмотря на бессонницу, вы всё-таки в тонусе – это более или менее нормально. Если вы просыпаетесь разбитым или же боитесь пробуждения – это, опять-таки, симптомы.

Понаблюдайте за настроением в течение дня: можно ли вас как-то обрадовать, развеселить? Также обратите внимание, мотивирована ли ваша тревога, если она есть. Немотивированное беспокойство порой свидетельствует о постковидном синдроме.

Проанализируйте отношения с людьми. Если вы чувствуете, что в вашей жизни вдруг что-то пошло не так, например, вы стали чаще ссориться с другими, обижаться на них, то это повод задуматься.

Обратите внимание на себя. Лучший способ сделать это – выключить телевизор, мобильный, Интернет и минут 40 посидеть в тишине. Вероятно, тогда вам придут в голову мысли, которые будут тревожить или настораживать. Проанализируйте их и попробуйте принять какое-то решение. Например, взять отгул на неделю или просто выспаться. Если ни к чему не придёте, кроме того, что вам просто плохо – расценивайте это как вескую причину обратиться к психологу или психотерапевту.



Можно ли лечить постковидный синдром самостоятельно

Самолечение нежелательно, поскольку перед началом терапии специалисты проводят диагностику, которую обычный человек провести не в состоянии. Однако есть техники, которые могут помочь справиться с ситуацией, если она относительно лёгкая.

Во-первых, рекомендуется двигаться до утомляемости, но не через неё. Есть такая вещь, как психомоторный контроль. Когда человек утомляется, он начинает ронять предметы, может порезаться, облиться кипятком и т.д. Именно поэтому нужно рассчитывать силы и в идеале отмечать, как долго длятся периоды активности. При этом при появлении чувства усталости рекомендуется посидеть, а ещё лучше – полежать и только после отдыха продолжить свою деятельность.

Во-вторых, нужно стараться выходить на улицу сразу после выписки, если позволяют силы. То есть в рамках своих возможностей нужно осуществлять деятельность по дому и вне дома, восстанавливать самообслуживание.

В-третьих, можно начать делать что-то по работе. Активизировать какое-то хобби: читать, писать, рисовать. Главное, не ждать, когда все симптомы уйдут сами, ведь это, к сожалению, часто заканчивается депрессивным расстройством.



В-четвёртых, нужно задуматься о своей жизни и попробовать признать, что люди смертны и что страх умереть – это нормально. Это может помочь минимизировать стрессы и переживания, связанные со сложившейся в мире ситуацией.

Влияет ли постковидный синдром на социальный статус и почему не стоит бояться идти к специалистам

Уровень обращения к психологам, психиатрам и психотерапевтам в России достаточно низкий. Если страшно, начать можно с телефона доверия. Но даже если сотрудники пригласят на приём – не стоит отказываться. Часто диагностика и лечение происходят на уровне консультаций, соответственно, реабилитационный процесс вряд ли отразится на социальной жизни. Если же проблема серьёзная, нужно будет оценить здраво потери, которые вы можете понести по жизни (например, увольнение), и результат, который вы получите от терапии (например, сохранение психологического здоровья).

Обращаясь к специалисту, не стесняйтесь спрашивать о его образовании. Не стоит работать со «специалистами», которые ограничились курсами. Например, психолог – это всегда специалист с оконченным высшим образованием. Клинический психолог – специалист, который на базе высшего образования прошёл переподготовку (1118 часов по медицинской психологии).



Не бойтесь попасть не к тому специалисту: если это произойдёт, вас перенаправят туда, куда вам нужнее. Среди профессиональных психологов вряд ли найдётся тот, кто станет разбираться с психиатрией и наоборот. Психологов, психотерапевтов и психиатров учат разному.

Постковидный синдром – это навсегда?

Проблема возникновения постковидного синдрома ещё не изучена до конца, однако, скорее всего, последствия Covid-19 всё же не остаются с человеком на всю жизнь. Вследствие терапии значимые улучшения начинаются через две-три недели, но полностью симптоматика уходит очень и очень медленно.

Где в Петербурге можно получить бесплатную психологическую помощь?

В Санкт-Петербурге действуют 18 специализированных учреждений, оказывающих помощь людям, болеющим или переболевшим Covid-19. Также есть 4 стационара и государственная «Клиника неврозов», которая специализируется на пограничных расстройствах психики (когда речь не идет о достаточно тяжёлых, но не таких серьезных заболеваниях, как, например, шизофрения). Есть районные диспансеры, где работают как психиатры, так и психотерапевты. И, наконец, есть телефоны доверия и психотерапевтические центры, которые можно найти в Интернете.

Маргарита Алеева, специально для «Фонтанки.ру»

