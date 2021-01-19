Историк проведет по Кексгольмскому тракту

По-русски звучит обычно: Приозерск — Плодовое — Мичуринское. Но можно так: Кексгольм, Пюха-Ярви, Валк-Ярви. В этих местах, на Карельском перешейке, в 1323 году прошла первая «официальная» древнерусская государственная граница. Князь Юрий Данилович и шведский король Магнус Эриксон зафиксировали в документах: «От моря река Сестрея, от Сестреи мох, среди мха гора, оттоле Сая-река...» Вот так звучали ориентиры. Западная часть Карелии с Выборгом — шведам, восточная с крепостью Корелой — Московскому государству. А мир, скрепленный договором, предполагался «на вечные времена». «Вечный мир» прерывался неоднократно, Корела побывала Кексгольмом, потихоньку утрачивала свое стратегическое значение, служила политической тюрьмой, в которой была даже своя «Железная маска», узник «Безъимянный». При этом расцвело здешнее торгово-ремесленное поселение, благо находилось на пересечении путей. «Ему и посвящён наш маршрут», — говорит историк Кирилл Никитин.
Увидим образцы архитектуры финского периода первой трети XX века, уцелевшие в войнах вокзал, кирху, учебные заведения, доедем до памятного знака крестьянам донационных земель — территорий, завоеванных и подаренных за военную службу вместе соответственно с населением.
Организатор экскурсии «Путешествие по Кексгольмскому тракту» — проект «Институт Петербурга», запись и подробности смотрите по ссылке.
12+
Александра Шеромова