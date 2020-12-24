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Полиция показала погоню за автомобилистом на юго-западе Петербурга. Выпившего гонщика задерживали со стрельбой

Полиция Петербурга рассказала об итогах погони за нетрезвым водителем отечественного автомобиля на юго-западе города, которая произошла в начале этой недели. Прежде чем автомобилист остановился и сдался, пришлось пострелять.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 24 декабря, в минувший вторник около половины десятого часа вечера полицейские предприняли попытку остановить «Ладу», которая двигалась по набережной реки Екатерингофки. Подозрения вызвали установленные на ней госномера, а дальнейшая проверка подтвердила, что они числятся за автомобилем «Шкода».

Водитель машины предпринял попытку скрыться, за ним было организовано преследование. Несмотря на многократные требования остановиться, он продолжал движение, увеличивая скорость и совершая опасные манёвры, поэтому полицейские были вынуждены применить табельное оружие. Несколько предупредительных выстрелов были произведены в воздух и по колёсам преследуемой «Лады». Пострадавших нет.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Автомобилиста удалось задержать в тупике на Митрофаньевской улице. Им оказался 42-летний безработный житель Красного Села. Полицейским он рассказал, что задерживают его чуть ли не в первый раз: обычно требования представителей власти он «игнорирует». Вместе с ним в салоне находились два пассажира. В багажнике нашли подлинные госномера от этого автомобиля, зарегистрированные на 29-летнюю петербурженку.

«Нарушителя доставили в территориальный отдел полиции для привлечения к административной ответственности за многочисленные нарушения ПДД, в том числе за нахождение в состоянии алкогольного опьянения за рулём. По факту обнаружения подложных госномеров проводится проверка», — отчитались в региональном главке.

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Комментарии (1)

Вышибатя
Сразу видно - человек хороший. Теперь ему стоит ждать приглашения на работу помощником генерала-статиста, ответственного за ковид.
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