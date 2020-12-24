Полиция Петербурга рассказала об итогах погони за нетрезвым водителем отечественного автомобиля на юго-западе города, которая произошла в начале этой недели. Прежде чем автомобилист остановился и сдался, пришлось пострелять.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 24 декабря, в минувший вторник около половины десятого часа вечера полицейские предприняли попытку остановить «Ладу», которая двигалась по набережной реки Екатерингофки. Подозрения вызвали установленные на ней госномера, а дальнейшая проверка подтвердила, что они числятся за автомобилем «Шкода».
Водитель машины предпринял попытку скрыться, за ним было организовано преследование. Несмотря на многократные требования остановиться, он продолжал движение, увеличивая скорость и совершая опасные манёвры, поэтому полицейские были вынуждены применить табельное оружие. Несколько предупредительных выстрелов были произведены в воздух и по колёсам преследуемой «Лады». Пострадавших нет.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Автомобилиста удалось задержать в тупике на Митрофаньевской улице. Им оказался 42-летний безработный житель Красного Села. Полицейским он рассказал, что задерживают его чуть ли не в первый раз: обычно требования представителей власти он «игнорирует». Вместе с ним в салоне находились два пассажира. В багажнике нашли подлинные госномера от этого автомобиля, зарегистрированные на 29-летнюю петербурженку.
«Нарушителя доставили в территориальный отдел полиции для привлечения к административной ответственности за многочисленные нарушения ПДД, в том числе за нахождение в состоянии алкогольного опьянения за рулём. По факту обнаружения подложных госномеров проводится проверка», — отчитались в региональном главке.