Полиция Петербурга рассказала об итогах погони за нетрезвым водителем отечественного автомобиля на юго-западе города, которая произошла в начале этой недели. Прежде чем автомобилист остановился и сдался, пришлось пострелять.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 24 декабря, в минувший вторник около половины десятого часа вечера полицейские предприняли попытку остановить «Ладу», которая двигалась по набережной реки Екатерингофки. Подозрения вызвали установленные на ней госномера, а дальнейшая проверка подтвердила, что они числятся за автомобилем «Шкода».

