ФСО лишилась связи в Петербурге. Её смотали в моток и увезли в ночь на «Ладе Ларгус»

Полиция Калининского района ищет воров, которые вскрыли технологический люк на Полюстровском проспекте и забрали часть оборудования «Ростелекома».
Как стало известно «Фонтанке» 16 декабря, сообщение о хищении нескольких десятков метров кабелей поступило в полицию еще неделю назад. По предварительной информации, двое мужчин вскрыли люк в районе дома 14 по Полюстровскому проспекту, спустились вниз и срезали одну из проложенных «Ростелекомом» линий. Моток весом около 200 килограммов подняли на поверхности и увезли на «Ладе Ларгус». Ущерб, по предварительным оценкам, составил порядка 300 тысяч рублей.
Это было бы рядовое хищение драгметаллов, если бы не тот факт, что он лишил связи, по предварительной информации, одно из подразделений ФСО в Петербурге. Именно они забили тревогу и направили специалистов телекоммуникационной компании искать прорыв, а уж те нашли кражу.