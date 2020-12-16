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Макаров: за вбросами против ЗакСа стоят облеченные властью люди

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров на заседании 16 декабря заявил, что за последними информационными вбросами в отношении представителей парламента стоят, в том числе, люди, облеченные властью, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Председатель парламента напомнил про последние скандалы. В частности, про историю с появлением в центральных районах города листовок про главу комитета по законодательству Дениса Четырбока и распространением в телеграм-каналах не соответствующей действительности информации об обысках у дочери спикера, Анны Селегень.

Макаров констатировал, что трогать детей и внуков нельзя — это святое. «За этими вбросами стоят другие люди. В том числе, и обличенные властью», — прокомментировал глава ЗакСа.

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Комментарии (8)

COVID-2036
облегченные властью же. Т9 у макарова выстрелил... страдательный залог это был. действие направлено на предмет или лицо, выраженное подлежащим. подлежащее - власть, действие - облегчиться.
alexadmin
Слава богу, значит Навальный ни при чем!
Anatolevich
Чем то напоминает картофельного фюрера.
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