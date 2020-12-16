Макаров: за вбросами против ЗакСа стоят облеченные властью люди

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров на заседании 16 декабря заявил, что за последними информационными вбросами в отношении представителей парламента стоят, в том числе, люди, облеченные властью, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.



Председатель парламента напомнил про последние скандалы. В частности, про историю с появлением в центральных районах города листовок про главу комитета по законодательству Дениса Четырбока и распространением в телеграм-каналах не соответствующей действительности информации об обысках у дочери спикера, Анны Селегень.