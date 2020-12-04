Петербургским автомобилистам утром 4 декабря пришлось нелегко в южных районах города. Притом что загруженность дорог, по оценке «Яндекса», не превышала обычные показатели, а временами даже была ниже, аварии и ремонтные работы собирали пробки.



На Бухарестской улице после перекрёстка с улицей Белы Куна произошло массовое ДТП, очевидцы из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» насчитали пять автомобилей: четыре на двух полосах и одну на трамвайных путях. «На 9:05 пробка жуткая. Трамваи, соответственно, тоже стоят», - жаловались в группе. Трамваи и автобусы сегодня, напомним, вставали из-за ДТП также на улице Руставели и на Лиговском проспекте.

