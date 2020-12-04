Петербургским автомобилистам утром 4 декабря пришлось нелегко в южных районах города. Притом что загруженность дорог, по оценке «Яндекса», не превышала обычные показатели, а временами даже была ниже, аварии и ремонтные работы собирали пробки.
На Бухарестской улице после перекрёстка с улицей Белы Куна произошло массовое ДТП, очевидцы из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» насчитали пять автомобилей: четыре на двух полосах и одну на трамвайных путях. «На 9:05 пробка жуткая. Трамваи, соответственно, тоже стоят», - жаловались в группе. Трамваи и автобусы сегодня, напомним, вставали из-за ДТП также на улице Руставели и на Лиговском проспекте.
На перекрёстке Софийской улицы и Дунайского проспекта легковая машина попала под фуру, из-за них была пробка в сторону КАД. Подписчики «ДТП и ЧП» видели эту аварию ещё в 7 часов утра.
Три из пяти крупнейших утренних пробок были зафиксированы именно в южных районах.
- 9:59, внутренняя сторона КАД от Мурманского шоссе до Софийской улицы, 9,6 км (там движение ограничивают дорожные работы);
- 9:02, Мурманское шоссе и Народная улица от КАД до Володарского моста, 4,2 км;
- 8:05, Колтушское шоссе от Центральной улицы до КАД, 3,6 км;
- 9:05, проспект Обуховской Обороны от метро «Пролетарская» до улицы Крупской, 3,6 км;
- 8:53, Российский путепровод и Индустриальный проспект от улицы Латышских Стрелков до Ириновского проспекта, 3,5 км.
В целом максимальная загруженность дорог утром достигла 5 баллов. Чаще бывает 6 баллов. Уже после половины десятого она опустилась до «тройки», на 1 балл меньше обычного. Сейчас в городе также обычные для этого времени 3 балла.