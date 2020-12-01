Иммигранты составляют четверть заболевших коронавирусом в Финляндии. У русскоязычных — «пиковые показатели заболеваемости»

Ведомство здравоохранения и социального развития THL выявило недостаточную информированность людей с иммигрантскими корнями в вопросе пандемии, что сказывается и на статистике заболеваемости в Суоми.
«Четверть всех случаев коронавируса, выявленных в Финляндии, были диагностированы у лиц, говорящих не на официальных языках Финляндии <...> Пиковые показатели заболеваемости — у людей иностранного происхождения <...>, которые говорят на русском, сомалийском, арабском и курдском языках», — говорится 1 декабря в исследовании THL.
Всего около восьми процентов от общей численности населения Финляндии говорят на других языках, кроме финского. Власти республики допускают, что могли допустить ошибки в информационной поддержке в работе с меньшинствами. «Однако одного доступа к информации может быть недостаточно, чтобы мотивировать соблюдение требования», — заметила начальник исследований THL Наталиа Шогберг.
В ведомстве также назвали среди возможных факторов социально-экономический статус, работу, где удаленка невозможна, и большие семьи.
С начала пандемии в Финляндии выявили уже 25 462 случаев коронавируса.