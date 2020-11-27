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Стюардесса показала видеозапись редкого явления в небе

Российская стюардесса, ведущая блог про полёты, показала редкое природное явление, которое могут наблюдать пилоты, сообщает 27 ноября РИА Новости.

На своей странице в Instagram Юлия опубликовала видео, предоставленное одним из пилотов. Может показаться, что это просто молния, но на самом деле запечатлены огни святого Эльма. «Их видно только из кабины пилотов. А вспышки на видео — от стробоскопических огней самолёта при полёте в облачности», — объяснил пилот.

Огни святого Эльма знакомы мореплавателям с древности и названы в честь католического покровителя моряков.⁣⁣ Они возникают при большой напряженности электрического поля в атмосфере на разных объектах: мачтах кораблей, линиях электропередач, макушках высоких деревьев, на шпилях церквей и на вершинах гор, а также на стыках ветровых стекол и корпуса самолёта, законцовках крыльев и статических разрядниках при пролете вблизи от грозового фронта или в слое вулканического пепла.⁣⁣ Пилоты не считают это явление опасным — только неблагоприятным.

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