Трехлетняя девочка получила серьезные травмы после наезда «Фольксвагена» на мать с двумя детьми, один из которых был в коляске, утром 26 ноября на Шпалерной улице.



Как стало известно «Фонтанке», малышка с травмами головы и внутренних органов находится в реанимации. Её шестимесячного брата спасла коляска. Она смягчила удар. Он, по предварительной информации, получил также травмы головы и тела, но они меньшей тяжести.



Авария произошла около 9 утра на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома 54 по Шпалерной улице. Водитель «Фольксвагена» не снизил скорость перед переходом и врезался в коляску с ребенком и переходившую дорогу с велосипедом девочку. Мать детей, по счастливому стечению обстоятельств, сильно не пострадала. Детей в состоянии средней тяжести увезли в больницу имени Раухфуса. Водитель на месте.

