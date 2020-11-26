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Девочка, пострадавшая в ДТП на Шпалерной, в реанимации. Брата спасла коляска

Трехлетняя девочка получила серьезные травмы после наезда «Фольксвагена» на мать с двумя детьми, один из которых был в коляске, утром 26 ноября на Шпалерной улице.

Как стало известно «Фонтанке», малышка с травмами головы и внутренних органов находится в реанимации. Её шестимесячного брата спасла коляска. Она смягчила удар. Он, по предварительной информации, получил также травмы головы и тела, но они меньшей тяжести.

Авария произошла около 9 утра на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома 54 по Шпалерной улице. Водитель «Фольксвагена» не снизил скорость перед переходом и врезался в коляску с ребенком и переходившую дорогу с велосипедом девочку. Мать детей, по счастливому стечению обстоятельств, сильно не пострадала. Детей в состоянии средней тяжести увезли в больницу имени Раухфуса. Водитель на месте.

Наезд попал на видео.

Фонтанка.ру 

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Комментарии (71)

Макс Никольский
да, можно смело суммировать все предпосылки к ДТП: а) плохо освещённый нерегулируемый ПП на оживлённой "четырёхполоске", б) "пешик" с недостатком светоотражателей и не вполне адекватно реагирующий на обстановку (не надо было заходить на 2ую полосу, если видишь "летящий фолькс") в) в чём-то где-то затупивший водитель "фолькса", неправильно оценивший/разглядевший дорожную ситуацию.
Только в комплексе и никак по отдельности это привело к наблюдаемым/обсуждаемым последствиям.
Обидно, что кроме мамашки и водятла никто больше серьёзного наказания не понесёт, а ведь пункт "а" в предпосылках не менее важен, чем оставшиеся.
Флуктуация
Можно сколько угодно обвинять водителя, и справедливо. Но пешеход больше всех заинтересован в собственной безопасности. НПП, темно, дрянь сыплется сверху - куда ты прешься в капюшоне своем? Нарожают, потом только и таскаются через дороги, как будто других дел нет. Лечить детей теперь ей
весна идёт
Понятно, что 100% виноват водитель. Но почему она не смотрит от слова совсем???? И коляска впереди.... Неадекват едет прямо на них, а она ведет детей прямо под машину((((
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