В Петербурге умер архитектор Юрий Курбатов, подготовивший генплан Хошимина и руководивший реконструкцией на Охте
Советский и российский архитектор Юрий Курбатов умер в возрасте 85 лет. Об этом 10 ноября его дочь Зинаида Курбатова сообщила в своем Facebook.
«Мой добрый папа. Юрий Иванович Курбатов (27.12.1934 — 10.11.2020). Архитектор, доктор, профессор, член-корр, преподаватель. И просто добрый человек», — написала она.
Юрий Курбатов окончил в 1960 году Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина в Ленинграде. Работал в Ленгипрогоре, ЛенЗНИИЭПе и ЛенНИИПградостроительства. Принимал участие в разработке множества генпланов различных городов — в том числе, Хошимина во Вьетнаме, за что местные власти отметили его медалью. В 1990-е руководил разработкой проектов реконструкции кварталов Большой и Малой Охты в Петербурге. Работал преподавателем в Институте им. И. Е. Репина, ЛВХПУ им. В. И. Мухиной и СПбГАСУ.