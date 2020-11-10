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10.11.2020 21:46
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В Петербурге умер архитектор Юрий Курбатов, подготовивший генплан Хошимина и руководивший реконструкцией на Охте

Советский и российский архитектор Юрий Курбатов умер в возрасте 85 лет. Об этом 10 ноября его дочь Зинаида Курбатова сообщила в своем Facebook.

«Мой добрый папа. Юрий Иванович Курбатов (27.12.1934 — 10.11.2020). Архитектор, доктор, профессор, член-корр, преподаватель. И просто добрый человек», — написала она.

Юрий Курбатов окончил в 1960 году Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина в Ленинграде. Работал в Ленгипрогоре, ЛенЗНИИЭПе и ЛенНИИПградостроительства. Принимал участие в разработке множества генпланов различных городов — в том числе, Хошимина во Вьетнаме, за что местные власти отметили его медалью. В 1990-е руководил разработкой проектов реконструкции кварталов Большой и Малой Охты в Петербурге. Работал преподавателем в Институте им. И. Е. Репина, ЛВХПУ им. В. И. Мухиной и СПбГАСУ.

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Комментарии (1)

daisychain
Вообще-то, кроме французского колониального квартала (куда и водят туристов), весь остальной город Хошимин это хаотичные трущобы.
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