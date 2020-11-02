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02.11.2020 18:24
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Спектакль Евгения Гришковца «По По» покажут в Петербурге

6 ноября на сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом» состоится единственный показ спектакля Евгения Гришковца «По По». Этот спектакль был поставлен достаточно давно, но в Петербург его привозят впервые.

Фото: предоставлено театром

За игривым «По По» обнаруживается не то чтобы бездна смыслов, но точно не один и не два. Хотя бы потому, что режиссером здесь является Евгений Гришковец — фигура для российского театрального и культурного ландшафта уникальная. Постановка построена как серия комических скетчей: один герой по памяти своими словами пересказывает другому сюжет новелл Эдгара Аллана По. Отсюда и безупречная с точки зрения синтаксиса форма названия.

Имя американского писателя становится связующим: собравшиеся на сцене и в зале читали одни и те же книги, а значит, и чувства переживают схожие, в том числе страх и беспомощность перед чем-то неведомым и необъяснимым. Преодолеть же их можно с помощью иронии и юмора, чем всегда в избытке обладал режиссер и актер Гришковец.

Затейливо придуманный, хорошо скроенный и легко исполняемый спектакль теперь предстоит оценить и взыскательной петербургской публике.

Начало в 19.00. 18+

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено театром

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