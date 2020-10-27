В Петербурге культурным наследием признали столетнюю дачу и участок кладбища, где хоронили умерших в блокаду

В Петербурге стало на два объекта культурного наследия больше. Один из них представляет собой столетнюю дачу, а другой — найденный археологами участок старинного кладбища. Об этом 27 октября сообщается на сайте городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Охранный статус получила «Дача Ф.Ю. Кана» на улице Малая Горская. «Комиссия КГИОП пришла к заключению, что она представляет яркий пример дореволюционной дачной застройки и является одним из немногих сохранившихся деревянных зданий этой местности», — говорится в сообщении ведомства.



Двухэтажное здание с угловой башней, предположительно, было построено в начале 1910-х годов по заказу петербургского фабриканта Фридриха Юльевича Кана. Исполнителем проекта был архитектор Василий Шауб, который также построил для него доходный дом на Кронверкской улице.

После революции дача использовалась в качестве многоквартирного жилого дома, а с середины 50-х годов XX века была перепрофилирована в базу отдыха для почтовых работников. В собственности АО «Почта России» дом находится и в настоящее время.

Постройку отличает высокая сохранность исторической входной двери, оригинальные дымоходные трубы, в башне — оригинальные оконные заполнения с фурнитурой. В интерьере в наши дни можно увидеть две двухъярусные печи производства Ракколаниокского гончарного завода под Выборгом.

Дача Кана Фото: КГиОП Фото: КГиОП Фото: КГиОП Фото: КГиОП

Другой выявленный объект культурного наследия — земельный участок с захоронениями, относящимися к юго-восточной части утраченного исторического Малоохтинского православного кладбища. Его обнаружили специалисты петербургского института истории материальной культуры (ИИМК РАН) в ходе раскопок, проведенных перед началом работ по реконструкции наружного освещения. Теперь из-за охранного статуса застройка этой территории запрещена.

