Российского биатлониста Устюгова лишили двух золотых медалей Олимпиады за допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновным российского биатлониста Евгения Устюгова в нарушении антидопинговых правил. Как сообщает ТАСС во вторник, 27 октября, отечественного спортсмена лишили двух золотых медалей Олимпиады — в Ванкувере (2010) и Сочи (2014). «Решение CAS ADD не является окончательным и может быть обжаловано в CAS в течение 21 дня», — подчеркнул адвокат спортсмена Алексей Панич.



Устюгова обвиняли в употреблении эритропоэтина (один из гормонов почек, который контролирует эритропоэз, то есть образование красных кровяных клеток). Биатлонист завершил спортивную карьеру в 2014 году.

