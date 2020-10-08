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08.10.2020 17:40
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Белорукого гиббона Тесея отправили из Ленинградского зоопарка во взрослую жизнь. Посмотрите в его грустные глаза

Фото: Управление Россельхознадзора

Россельхознадзор 8 октября рассказал о необычном пассажире — белорукий гиббон Тесей из Петербурга улетел в Краснодарский край.

Как отметили в ведомстве 8 октября, экзотическое животное отправил в адрес частного лица Ленинградский зоопарк. Перед полётом гиббон прошёл ветеринарный контроль.

«Это нормальная практика обмена и продажи животных, — пояснили в Ленинградском зоопарке. — Среди гиббонов есть система семейности, но когда дети становятся взрослыми, они должны создать свою собственную семью».

Фото: Управление Россельхознадзора
Фото: Управление Россельхознадзора

В пресс-службе зоопарка не смогли уточнить, где именно будет жить пятилетний Тесей, но заверили, что там его ждет самочка.

Управление Россельхознадзора

Отправился во взрослую жизнь и брат Тесея Орфей, но ему с точки зрения климата повезло меньше — его послали в Южно-Сахалинск.

Ранее Ленинградский зоопарк сообщил о пополнении в семье гиббонов Персея и Габины (родителей Тесея и Орфея) — у них родился четвёртый детёныш.

Фото: Управление Россельхознадзора
© Фонтанка.Ру

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