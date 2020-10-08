Белорукого гиббона Тесея отправили из Ленинградского зоопарка во взрослую жизнь. Посмотрите в его грустные глаза
Россельхознадзор 8 октября рассказал о необычном пассажире — белорукий гиббон Тесей из Петербурга улетел в Краснодарский край.
Как отметили в ведомстве 8 октября, экзотическое животное отправил в адрес частного лица Ленинградский зоопарк. Перед полётом гиббон прошёл ветеринарный контроль.
«Это нормальная практика обмена и продажи животных, — пояснили в Ленинградском зоопарке. — Среди гиббонов есть система семейности, но когда дети становятся взрослыми, они должны создать свою собственную семью».
В пресс-службе зоопарка не смогли уточнить, где именно будет жить пятилетний Тесей, но заверили, что там его ждет самочка.
Управление Россельхознадзора
Отправился во взрослую жизнь и брат Тесея Орфей, но ему с точки зрения климата повезло меньше — его послали в Южно-Сахалинск.
Ранее Ленинградский зоопарк сообщил о пополнении в семье гиббонов Персея и Габины (родителей Тесея и Орфея) — у них родился четвёртый детёныш.