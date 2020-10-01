Маша и медведи отправились в лес. В Ленобласть вернули малышку, найденную собакой
Юная медведица Машенька, спасённая собакой и людьми, начала самостоятельную жизнь в урочище Тургошь в Бокситогорском районе Ленинградской области. Об этом «Фонтанке» рассказали 1 октября в пресс-службе комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.
Машенька попала к людям этой зимой, в конце января, совсем маленькой — ещё слепой. Она осталась без матери: вероятно, из-за тёплой зимы в берлогу натекла вода, и медведица убежала (у них нет материнского инстинкта, пока у малышей не откроются глаза), а детёныш остался. Малышку унюхала собака, у которой в то время были щенки, и принесла домой. По правилам, обращение с дикими зверями разрешено только в присутствии инспекторов охотнадзора, они прибыли на место и осмотрели медвежонка. Сначала зверя передали в центр «Сирин», а затем в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, который работает под эгидой Всемирного общества защиты животных и выращивает медвежат так, чтобы они не знали, что такое человек.
Обычно к осени медвежата покидают матерей. Медведицы заводят себе новую семью, делают берлогу и зимой рожают малышей. А подростки отъедаются и к зиме тоже залегают в берлогу. В Центре спасения было четыре медвежонка из Ленинградской области: Машенька и самцы Балу, Буян и Боня (малышам стараются давать имена по первой букве района, в котором их нашли, в данном случае — Бокситогорского). «Парней» выпустили две недели назад, теперь настал черёд самочки. В самостоятельную жизнь она уходила долго и осторожничала. Сначала её хотели выпустить в Гатчинском районе, где и нашли зимой, но там мало лесов и много населённых пунктов, поэтому в итоге выбрали более дикий Бокситогорский.
Всего в Центре спасения медвежат-сирот в этом году вырастили 18 малышей. Все они, кроме одного, Пужи, хорошо подготовились к самостоятельной жизни в лесу, и теперь их возвращают в те места, где нашли: в Вологодскую, Кировскую, Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую области и в Карелию.