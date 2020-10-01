Юная медведица Машенька, спасённая собакой и людьми, начала самостоятельную жизнь в урочище Тургошь в Бокситогорском районе Ленинградской области. Об этом «Фонтанке» рассказали 1 октября в пресс-службе комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

Машенька попала к людям этой зимой, в конце января, совсем маленькой — ещё слепой. Она осталась без матери: вероятно, из-за тёплой зимы в берлогу натекла вода, и медведица убежала (у них нет материнского инстинкта, пока у малышей не откроются глаза), а детёныш остался. Малышку унюхала собака, у которой в то время были щенки, и принесла домой. По правилам, обращение с дикими зверями разрешено только в присутствии инспекторов охотнадзора, они прибыли на место и осмотрели медвежонка. Сначала зверя передали в центр «Сирин», а затем в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, который работает под эгидой Всемирного общества защиты животных и выращивает медвежат так, чтобы они не знали, что такое человек.