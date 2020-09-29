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29.09.2020 14:48
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Официальный курс евро вырос ещё на полтора рубля, доллар — почти 80

Рубль продолжает падение. Центральный банк России поднял официальный евро на 30 сентября на уровень 93,0237 рубля. Это на 1 рубль 54 копейки больше, чём днём ранее.

Доллар подбирается к отметке 80. Регулятор установил курс на уровне 79,6845 рубля, что превышает стоимость американской валюты 29 сентября на 1 рубль 32 копейки.

На бирже евро утром на торгах превысил отметку в 93 рубля, это максимум за последние четыре года. По данным на 14:35, биржевой курс евро составляет 92,2 рубля, доллара — 78,7.

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Комментарии (4)

Pilat
Кудрии-и-и-ин! Ау-у-у-у-у-у-у!
lexandr_5e4ce78957e84
а виноват в этом томский отель с его кишащими кишечными палочками
Николай Щеклачев
Непонятно, почему ЦБ не регулирует курс сейчас? Где стабилизационный фонд?
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