«Блокадный дневник» Андрея Зайцева, дилогию о Велимире Хлебникове и нового Ким Кидука рассудит Бекмамбетов

Картин, представленных в основном конкурсе, - 13. Среди них — фильм Андрея Зайцева «Блокадный дневник», сцена с очередью за хлебом из которого несколько недель назад вызвала неприязнь у многих зрителей трейлера (потерявшая разум очередь стала наступать на мужчину с санками, который вез хлеб детям и рассыпал его). Фильм, однако, основан на воспоминаниях Ольги Берггольц.

42-й Московский международный кинофестиваль 21 сентября объявил состав жюри и программу. В этом году участников основного конкурса рассудит режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов. Также в главное жюри войдут румынский режиссер Александр Йордаческу, британский кинокритик Брайан Вайнер, египетский писатель Махмуд Солиман и актриса Марина Александрова.

Еще одна тема, связанная с историей нашего города, - картина Ирины Евтеевой «Мелодия струнного дерева». Это дилогия о путешествиях Поэта Хлебникова и его Ка (по египетской мифологии Ка — это жизненная сила, в облике человека, существующая отдельно от своего «господина»).



Другая российская картина в конкурсе - «Гипноз» Валерия Тодоровского о юноше, потерявшем границы между сном и реальностью.



С ними будет конкурировать фильм корейского классика Ким Кидука, возглавлявшего жюри кинофестиваля в прошлом году, - «Растворяться». А также ленты «Хильда» (режиссер Риши Пелхэм, Великобритания), «Судьба» (Жанна Иссабаева, Казахстан), «Распоряжение» (Лазаро Рамос, Бразилия), «Предвыборная кампания» («Мариан Кришан», Румыния), «На дальних рубежах» (Максим Дашкин, Россия), «Как сыр в масле» (Гур Бентвич, Израиль), «Дочь рыбака» (Измаил Сафарли, Азербайджан/Россия), «В тени» (Эрдем Тепегёз, Турция) и «Бесплодная невеста» (Джахаб Маханта, Индия).



Фестиваль пройдет с 1 по 8 октября.



Также стало известно, что во внеконкурсную программу отобрана картина выпускницы СПБГИКиТ.

