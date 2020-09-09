FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +13
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
09.09.2020 16:28
1
Печать

Огромные колёса выкатились из кузова грузовика на Октябрьской набережной

Впечатляющее ДТП на одну машину произошло днём 9 сентября в многострадальном Невском районе Санкт-Петербурга.

На Октябрьской набережной, около Володарского моста, шаланда выронила груз — колёсные пары от железнодорожных вагонов, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Подписчик группы Денис видел, как это произошло: колёса едва не угодили в стоящую сзади машину. Спасло то, что они не двигались, а ждали в очереди перед светофором.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

«Пункт назначения» Russian Edition», — иронизируют в группе. И отмечают, что одна колёсная пара весит 1200 кг, поэтому «асфальт жалко».

ДТП затруднило движение, притом что в Невском районе постоянно пробки: из-за затора на внутреннем кольце КАД (перед ремонтируемым участком) в часы пик встают Народная и Ивановская улицы и пересекающие их магистрали.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Fenomen
Не колёса, а колёсные пары. Очень коварный и специфический груз, который нужно очень умело крепить, чтоб не убежал.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний