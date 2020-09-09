Огромные колёса выкатились из кузова грузовика на Октябрьской набережной
Впечатляющее ДТП на одну машину произошло днём 9 сентября в многострадальном Невском районе Санкт-Петербурга.
На Октябрьской набережной, около Володарского моста, шаланда выронила груз — колёсные пары от железнодорожных вагонов, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Подписчик группы Денис видел, как это произошло: колёса едва не угодили в стоящую сзади машину. Спасло то, что они не двигались, а ждали в очереди перед светофором.
«Пункт назначения» Russian Edition», — иронизируют в группе. И отмечают, что одна колёсная пара весит 1200 кг, поэтому «асфальт жалко».
ДТП затруднило движение, притом что в Невском районе постоянно пробки: из-за затора на внутреннем кольце КАД (перед ремонтируемым участком) в часы пик встают Народная и Ивановская улицы и пересекающие их магистрали.