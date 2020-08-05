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05.08.2020 13:54
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В Петербурге рекордное количество выпускников не согласились с результатами ЕГЭ. Лидирует химия

В этом году петербургские выпускники направили 1911 апелляций на результаты единых государственных экзаменов, удовлетворили из них 470. Об этом на пресс-конференции по итогам ЕГЭ рассказал заместитель председателя конфликтной комиссии Александр Федосов 5 августа.

«Налицо высокое рекордное число поданных апелляций. По физике, химии, информатике и обществознанию оно самое высокое с 2009 года, когда ЕГЭ вошёл в штатный режим», — отметил он.

На результаты ЕГЭ по биологии и иностранным языкам апелляций не поступало. Что касается экзамена по химии, из-за сложности которого учителя и выпускники https://www.fontanka.ru/2020/07/20/69376651/ создавали петиции, то результаты по этому предмету попытались оспорить 135 человек (каждый 25 участник ЕГЭ по химии). Удовлетворены 15 апелляций, в трёх случаях баллы были увеличены за решение 34-й задачи нестандартным способом.

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